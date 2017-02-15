Опасного сближения российских самолетов с эсминцем США не было: Минобороны

Российские военные опровергают заявление Пентагона о якобы имевшем место опасном сближении российских самолетов с американским эсминцем Porter («Портер») в Черном море, передает «Российская газета».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что полеты российских военных проходили по всем правилам. «Никаких инцидентов 10 февраля, связанных с пролетом российских военных самолетов в Черном море рядом с эсминцем. Все полеты наших самолетов совершались и совершаются над нейтральными водами Черного моря в соответствии с международными правилами и требованиями безопасности», — сказал он.

Ранее официальный представитель Пентагона Мишель Балданза заявила, что военные самолеты России на днях совершили опасные маневры над эсминцем, который находился в международных водах. По ее словам, командир эсминца счел действия российских военных летчиков небезопасными и непрофессиональными. «Подобные инциденты вызывают обеспокоенность, поскольку могут привести к происшествиям или просчетам», — добавила представитель Минобороны США.

Как передает Reuters, представитель ВС США Дэнни Эрнандес заявил, что зафиксировано три инцидента — первый раз к эсминцу приблизились два российских Су-24, потом — один Су-24, и затем — противолодочный самолет Ил-38.

EADaily ранее сообщало, что 11 февраля американский ракетный эсминец USS Porter покинул акваторию Черного моря. В сообщении шестого флота ВМС США было сказано, что оснащенный управляемыми ракетными системами эскадренный миноносец класса «Арли Берк» вышел из акватории Черного моря «после проведения операции по обеспечению безопасности в море, совместных мероприятий с союзниками и партнерами, а также участия в международных учениях „Морской щит“ (Sea Shield) — 2017».