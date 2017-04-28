ООН: Запад потерял из-за санкций против России более $100 млрд

В ООН подсчитали потери из-за антироссийских санкций. Выяснилось, что Запад потерял вдвое больше России.

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Идрис Джазаири заявил, что страны, поддерживающие санкции против России, потеряли $100 млрд.

При этом Россия потеряла около 1% своего ВВП.

«При расчете общая сумма потерь России оценивается в $52–55 млрд. Можно сказать, что это та цена, которую пришлось заплатить за украинский кризис», — сказал Джазаири.

Он также добавил, что страны могли бы распорядиться этими деньгами значительно лучше, если бы не использовали санкции.

Он отметил, что общая сумма потерять составила около 150 млрд.

«Это в три раза превышает ВВП Эфиопии. Нельзя ли найти лучшее применение этим деньгам?» — спросил представитель ООН.

Ранее Джазаири отмечал, что экономика России адаптировалась к санкциям, а сами по себе они не нанесли серьезного ущерба.

В России власти придерживаются позиции, которая заключается в том, что в кризисе виноваты падающие цены на нефть, тогда как последствия санкций были минимальными. Самой же главной проблемой стала потеря доступа к западному рынку капитала российскими компаниями.

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