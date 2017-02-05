ООН против невыплаты Украиной пенсий жителям Донбасса

В ООН всерьез обеспокоились прекращением соцвыплат и пенсий жителям Донбасса.

По словам координатора систем ООН в Украине Нила Уокера, в организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

«Обычно я правительство не обсуждаю, потому что считаю, что лучше и эффективнее работать с ним напрямую. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и неоднократно поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей изымали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уже о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются пенсионерами или ВПЛ», — заявил Уокер в интервью «Зеркалу недели».

Представитель ООН отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины относительно социальных выплат и пенсий.

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