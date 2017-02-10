Проишествия 

ООН озабочена положением мирных жителей йеменского порта Ходейда

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Авиаудар саудовской коалиции по йеменской Ходейде. Иллюстрация: Reuters

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция активизировала воздушные удары в районе йеменского порта Ходейда, что вызывает растущую тревогу у гуманитарных структур ООН. Во Всемирной организации предупреждают, что может потвориться ситуация вокруг другого йеменского порта Моха, который поддерживаемые саудовской коалицией войска международно признанного правительства страны ранее отбили у повстанцев-хуситов. При операции в районе Моха были зафиксированы многочисленные нарушения международного гуманитарного права, напоминает агентство Reuters.

Участившиеся бомбардировки ВВС Саудовской Аравии и её партнёров по коалиции делают практически невыполнимой задачу доставки гуманитарной помощи остро нуждающемуся гражданскому населению в районе Ходейда.

«Мирные жители сильно пострадали во время боёв вокруг порта Моха. Теперь есть высокая вероятность того, что-то же ожидает и население Ходейды, авиаудары по которой значительно интенсифицировались», — во время брифинга для журналистов в Женеве 10 февраля заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилле.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/10/oon-ozabochena-polozheniem-mirnyh-zhiteley-yemenskogo-porta-hodeyda

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