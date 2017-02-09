ООН: Йемен оказался на пороге массового голода

Два года вооружённого конфликта поставили Йемен на грань массового голода. С таким предупреждением выступил в среду, 8 февраля, в Женеве заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О‘Брайен, сообщает Euronews.

По его словам, для того, чтобы спасти жителей Йемена от этого бедствия международное сообщество должно срочно выделить около $ 2,1 млрд. Действующая программа гуманитарной помощи Йемену остается недофинансированной, отметил О‘Брайен.

«Йемен это одна из самых плохо обеспеченных продовольствием стран мира. Огромное число людей, около 7 миллионов 300 тысяч, не знают, где и чем они будут питаться в следующий раз. Если мы не примем срочных мер помимо тех, что уже предпринимаются, в 2017 году там вполне может разразиться голод. Недоедание там повсеместно и его масштабы растут пугающими темпами», — предупредил заместитель генсека ООН.

По оценке экспертов ООН, в результате военных действий почти 19 млн человек, три четверти населения Йемена, нуждаются в гуманитарной помощи. 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Более 3 миллионов человек, в том числе 2,1 млн детей, страдают от острого недоедания.