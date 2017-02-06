ООН: 2016 год стал самым смертоносным для мирных афганцев за восемь лет

В боевых действиях и терактах в Афганистане в 2016 году погибло или пострадало рекордное за последние восемь лет число мирных жителей — почти 11,5 тыс. человек. Эти данные содержатся в ежегодном отчете Миссии ООН по содействию Афганистану, передает Международное радио Франции (RFI).

В понедельник, 6 февраля, Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) опубликовала очередной ежегодный отчет о числе мирных жителей, погибших в непрекращающемся вооруженном конфликте и терактах. Согласно данным миссии, жертвами вооруженного насилия в Афганистане в прошлом году стали 11 418 мирных жителей.

ООН насчитало 4500 погибших и 7920 раненых гражданских лиц. По сравнению с 2015 годом число пострадавших выросло на 3%. Треть жертв — дети (3500 несовершеннолетних). За год число детей, погибших или пострадавших от вооруженного насилия, выросло на 24%, отмечает ООН.

В прошлом году международная миссия зафиксировала рекордное число гражданских лиц, погибших в ходе боевых столкновений сил безопасности Афганистана с боевиками. ООН сообщает и о самом большом числе погибших за восемь лет в ходе авиаударов.

43% погибших и раненых в прошлом году стали жертвами действий афганских сил безопасности, отмечается в докладе ООН. Удары с воздуха афганских и американских сил унесли жизни 250 мирных жителей — в два раза больше, чем в 2015 году. Число раненых в авиабомбардировках за 2016 год составило 340 человек.

В 2009 году, когда афганская миссия ООН выпустила свой первый отчет о жертвах среди мирных жителей страны, число погибших и пострадавших не превышало 6000. С 2009 года в Афганистане погибло почти 25 000 гражданских лиц, более 45 000 получили ранения.