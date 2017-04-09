Они убивают Донбасс: о военных преступлениях ВСУ

Кто убивает Донбасс? Западная Украина, Центральная или Восточная? Никогда не задумывались, а кто является «пушечным мясом» гражданской войны, какие подразделения активнее всего участвуют в обстрелах мирных объектов ЛДНР?

Правильно ли мы понимаем, что происходит на Украине? Между кем разгорелся конфликт гражданской войны? Насколько реален устоявшийся стереотип, что «западенцы»-бандеровцы воюют против дончан?

За период с 6 мая 2014 года по 27 января 2017 года совершено 4176 обстрелов из тяжелых видов вооружений в сторону ЛНР и ДНР. Количество погибших и раненых, по приблизительным данным ООН, без разделения на стороны и по состоянию на 30 сентября 2016 года — 9574 убитых, 22 231 раненых. По данным ЛНР и ДНР, среди погибших по вине Украины — 116 детей.

Преступления украинских военных против мирного населения не имеют срока давности. (Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, ООН 1968; Eвропейская конвенция о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества и к военным преступлениям, 1974).

Военные преступления и преступления против человечности являются практически непреодолимой преградой даже для тех государств, которые не скрывают враждебности по отношению к России и Народным Республикам.

Сокрытие военных преступников на своей территории — это удар по международному имиджу любого государства.

Потому от украинских военных, офицеров Генштаба Украины, высших политических деятелей Украины откажутся и Европа, и США. Сейчас эти страны используют украинских военных преступников как инструмент политического влияния и торга. Но затем выбросят — и отвернутся.

И сделают вид, что вместе со всем миром, и даже в первых рядах, осуждают военные преступления ряда офицеров ВСУ, гибель мирных жителей, разрушения инфраструктуры Донбасса артиллерийским огнём. И Великобритания, и континентальная Европа много раз так поступали за всю историю. В некотором роде это даже можно назвать фирменным стилем западной цивилизации.

Сейчас националистические боевики и офицеры ВСУ ещё изображают молодецкую удаль и бахвалятся, что не боятся Следственного Комитета Российской Федерации. Но они уже обречены. Потому что имена собраны, преступления зафиксированы, бежать военным преступникам некуда. Они замурованы в крысином углу Украины.

И некуда им бежать, негде спасаться, не на кого надеяться.

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Они уже могут ощутить холод скамьи международного трибунала. Но они надеются, что с Россией что-то случится до того, как за ними придут сотрудники правоохранительных органов и отряды сил специального назначения — для аресты и последующего суда Международного Трибунала.

И потому, расхрабрившись от страха и понимая, что терять им нечего, понимая, что их свобода завершится ровно в тот миг, когда исчезнет Украина или сменится правительство в Киеве — они готовы на любые преступления против мирных людей.

Каждым снарядом и миной по Донбассу, каждой военной провокацией, они отвоёвывают часы, дни свободы и жизни.

Нет опаснее преступника, который знает, что обречён. А офицеры ВСУ, которые участвовали в обстрелах Донбасса, обречены.

Следственный комитет Российской Федерации день за днём, месяц за месяцем фиксирует преступления Украины. Уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны в Донбассе уже составляет более 5,4 тыс. томов.

Наверное, когда будет создан международный трибунал, его назовут «трибуналом полковников». Слишком уж много среди украинских военных преступников офицеров именно с этим званием.

За применение тяжёлого артиллерийского вооружения и реактивных систем по мирным объектам, за убийства гражданских лиц, а также детей, Следственный Комитет Российской Федерации предъявил обвинения таким людям:

Подполковник Виктор Юшко, командир 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (Тернополь);

Полковник Олег Лисовый, командир 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ (Тернополь);

Полковник Александр Грузевич, командир 53 отдельной механизированной бригады ВСУ (Ровно);

Подполковник Сергей Мацейко, командир 43 отдельного мотопехотного батальона 53 отдельной механизированной бригады ВСУ (Ровно);

Полковник Федор Ярошевич, командир 19 отдельной ракетной бригады ВСУ, дал приказ на применение «Точки-У» по гражданским объектам (Хмельницкий);

Полковник Алексей Шандар, командир 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ (Николаев);

Подполковник Александр Самарский, заместитель командира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ (г. Белая Церковь, Киевская область);

Подполковник Вячеслав Власенко, командир 46 отдельного батальона специального назначения 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ (г. Коломыя, Ивано-Франковская область);

Подполковник Василий Зубанич, командир 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ (г. Коломыя, Ивано-Франковская область);

Подполковник Михаил Драпатый, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады (г. Конотоп, Сумская область);

Полковник Сергей Шаптала, командир 128-й отдельной горно-пехотной бригады (г. Мукачево, Закарпатская область);

Полковник Сергей Панченко, командир 40-й отдельной артиллерийской бригады (г. Первомайск, Николаевская область);

Полковник Сергей Перец, командир 56-й отдельной механизированной бригады (пгт. Мирный, Запорожская область);

Полковник Дмитрий Делятицкий, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Военно-морских сил Украины (Николаев);

Подполковник Владимир Горбатюк, командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ (Бахмут, Донецкая область);

Полковник Виктор Николюк, командир 92-й отдельной механизированной бригады (с. Клугино-Башкировка, Харьковская область);

Полковник Андрей Соколов, командир 72-й отдельной механизированной бригады (г. Белая Церковь, Киевская область);

Полковник Андрей Грищенко, ранее состоявший в должности командира 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, ныне командующий оперативного командования «Юг» Сухопутных войск ВСУ. (г. Белая Церковь, Киевская область);

Полковник Владислав Клочков, командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (пгт. Черкасское, Днепропетровская область);

Полковник Виталий Якубов, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ (г. Новоград-Волынский, Житомирская область);

Подполковник Михаил Прокопив, командир 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ (г. Владимир-Волынский, Волынская область);

Полковник Сергей Сирченко, командир 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ (г. Кропивницкий);

Подполковник Александр Щербинин, командир 17-го отдельного моторизированного батальона 57-й отдельной моторизированной бригады ВСУ (г. Кропивницкий);

Полковник Сергей Брусов, командир 55-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ (г. Запорожье);

Подполковник Иван Гараз, командир 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ (г. Новоград-Волынский, Житомирская область);

Майор Сергей Марценюк, командир артиллерийского дивизиона 30-й отдельной механизированной бригады (г. Новоград-Волынский, Житомирская область);

Младший лейтенант Олег Куцин, командир роты «Карпатская Сечь» 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ (пгт Черкасское, Днепропетровская область);

Полковник Вячеслав Печененко, командир полка специального назначения «Днепр-1» МВД Украины (Днепропетровск);

Полковник Валерий Исмаилов, командир 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка (Сумы).

И многие другие офицеры-преступники Вооружённых сил Украины.

Следственный Комитет Российской Федерации расследует уголовные дела в отношении высшего политического и военного руководства Украины. Так как эти люди отдавали преступные приказы на уничтожение мирного населения. По вине этих политиков и офицеров погибли дети в Донецке и Луганске.

Фигуранты уголовных дел: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр обороны Украины Степан Полторак, начальник Генерального штаба Министерства обороны Украины Виктор Муженко, бывший командир Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Анатолий Пушняков, действующий командир Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Сергей Попко, командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

Можно было бы предположить, что офицеры ВСУ по итогам трёх лет гражданской войны осознали, что совершали военные преступления, и могли бы испытывать раскаяние.

Но нет.

Сожаления они не испытывают. В 2016 году офицеры 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка (который дончане помнят очень хорошо, потому что именно сумские военные расстреливали школы, больницы и детские сады «Ураганами») дали интервью украинским изданиям.

Полковник Валерий Исмаилов, командир 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка, заявил: «Идет обычная боевая работа. Это наш труд.

Как профессиональный офицер, как человек, который 30 лет отдал вооруженным силам, я удовлетворен тем, что делают люди, пришедшие в полк недавно. Практически полк на 75% состоял из призванных в марте 2014 года. Еще в марте для приведения полка в боевую готовность мобилизовали в основном жителей Сумской и частично Харьковской и Полтавской областей. А сейчас это будет набор со всей Украины.

Важна не география, а специальность. Поэтому сказать, что для укомплектования полка приоритет будет отдан сумчанам, я не могу. Нам остается только надеяться, что в наш сумской полк придет больше сумчан».

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Заместитель командира батареи 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка Владимир Чепик по возвращении в Сумы сообщил: «С чувством выполненного долга, с чувством радости, с чувством определенной скорби в связи с тем, что некоторые люди наши там остались… Но в основном с чувством радости и уверенности в том, что наше государство делает правильные вещи, и победа будет за нами».

На совести сумских офицеров убитые дети, разрушенные школы, детские сады, жилые дома. Именно это они считают «правильными вещами».

Просмотрите ещё раз список офицеров ВСУ и войсковых подразделений, которые участвуют в уничтожении Донбасса и уже запятнали себя военными преступлениями. Самыми страшными — убийством детей.

Посмотрите места дислокации.

Днепропетровск, Николаев, Харьков, Запорожье, Киев, Сумы. Даже с бОльшим участием и присутствием, чем та самая «бандеровская» Галичина.

Как ни страшно это осознавать, но Донбасс убивают русскоязычные регионы (Сумы, Харьков), соседствующие с Россией. И «пророссийские» регионы (Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Николаев), которые в 2014 году наивно воспринимались сердцем Новороссии.

У офицеров-преступников ВСУ русские фамилии. Они говорят на русском языке. Они убивают русских детей и ненавидят Россию. Мы до сих пор не можем понять и принять то, что Украина давно уже стала чужой и враждебной. Такое не рождается за год, за два, за пять лет. Базис для военных преступлений, для ненависти, для чёрной зависти и желания убивать всё русское, как внутри себя, так и вокруг, формировался целые поколения.

Это не результат Майдана. Скорее Майдан — следствие того, что выросло в душах граждан Украины.

За всё рано или поздно приходится платить. Особенно за военные преступления, за убийства детей.

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Официальный представитель СК России Светлана Петренко сделала заявление: «Все мы помним беспрецедентный Нюрнбергский процесс, и, безусловно, подобные действия украинских военных на юго-востоке Украины должны получить правовую оценку в рамках нового аналогичного процесса. Под каким названием он войдет в историю, покажет время, а сейчас российские правоохранительные органы продолжают собирать доказательства, которые будут положены в его основу».

А нам нужно понять, как теперь относиться к Украине — после трёх лет гражданской войны. После многочисленных военных преступлений, в которых активно и добровольно участвовали офицеры и рядовые с Востока и Центра Украины.

Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»