Они сражались со «зрадой»: кукурузный капитан «Жак» Каминский (ВИДЕО)

Несколько дней назад украинский сегмент интернета облетела очередная просьба о помощи ветерану «АТО», несправедливо униженному и оскорбленному властью, пишет «Журналистская правда».

Написал об этом одесский волонтер Александр Сибирцев, и объявление прекрасно настолько, что цитировать его нужно полностью.

«Позывной Жак, Виктор Каминский — командир 2 роты батальона Донбасс. Затем — офицер ВСУ, на передовой с 2014 года. Ветеран Афганистана. Вывез из окружения больше 400 бойцов – маскировался под Красный Крест. Списки вывезенных — есть, уверен, что спасённые — подтвердят. + к сказанному — моё личное участие в нескольких операциях по спасению окруженцев.

Жака закрыли в Рубежном по обвинению в даче взятки в 10 тыс гривен прокурору. Вот только денег у Жака совсем нет — жена тяжело больна. И последние деньги уходили на операции и лечение. Это могут подтвердить много людей. А его пляжный бизнес в Бердянске давно ушёл в минус.

Зато за задержанного сепара с оружием, открыто уголовное производство. И Жака тут же закрыли. Все быстро. Кстати, у большинства из бойцов батальона Донбасс — прошли обыски. Ищут незнамо что. Это тенденция, или способ укорота искренних людей, ушедших защищать Родину в 14-м?».

Итак, бедный Жак задержал сепара с оружием, за что на него открыли уголовное производство.

Кстати, в других источниках это звучит немного иначе. Уголовное производство в отношении Каминского открыли впервые в феврале 2015 года. Будучи уволенным из рядов Нацгвардии он продолжал разгуливать с оружием, за что ему и предъявили обвинения.

Однако началась информационная компания патриотической общественности, в результате которой Жака отпустили. Упирали, в частности, на то, что Каминский, человек-герой, вывозил боевых товарищей из зоны боевых действий. Но тогда еще без подробностей.

Кстати, вот что пишет о нем бывший подчиненный Евгений Шевченко:

«Когда я задумываюсь о причинах, которые заставляют некоторых людей бояться нас, добровольцев, то первое, что приходит мне на ум — такое весьма печальное явление, как мой бывший командир Виктор Каминский с позывным „Жак“.

Когда-то он командовал второй штурмовой ротой батальона «Донбасс». Благо, всего лишь два месяца, после чего с позором был изгнан комбатом за мародёрство (начиная с Попасной), торговлю трофейным оружием (а мы всё удивлялись, куда ж это «Утёсы-12,7» подевались) и «отжатием» у своих же подчинённых понравившихся ему вещей (ну, тут хотя бы вспомнить о моей боевой Вольво).

Человек не имеющий ни чести, ни совести, ни мозгов, похоронивший на засаде в Широкино нескольких наших настоящих парней-героев, на котором висит три (!) уголовных дела, продолжает каким-то чудодейственным образом вновь и вновь всплывать на поверхность…

Да ещё и рассказывает на каждом углу, что я, видите ли, вообще автомат в руках не держал, более того в середине августа дезертировал из батальона под предлогом поломки машины — дабы не ехать в Иловайск…

В ближайшее время я напишу отдельную статью по этому персонажу, включая как личный опыт «общения», так и согласно информации по тем уголовным делам, которые сегодня расследуются в прокуратуре.

А пока полюбуйтесь, как этот горе-герой «борется» с коллаборантами и российскими военными на пляже мирного и далёкого от фронта Бердянска.

Отдельно прошу обратить внимание на экипировку данного персонажа: более чем за 100 км от линии фронта товарищ Каминский в полной боевой. Но это ничего. Как-то осенью мы увидели его в Киеве — и что вы думаете? Он даже наколенники не снимал! Это в столице — за сотни и сотни километров от войны! Вот смеху-то было))

Ну и справедливости ради стоит отметить очень правильные вопросы частного предпринимателя (снявшего это видео) касательно правовых норм, ссылаясь на которые товарищ Каминский имел бы право за пределами (!) зоны «АТО» проводить подобные «операции».

Так что это ещё один повод для возбуждения очередного уголовного дела по статье…ну, тут много чего можно подобрать: пускай военные прокуроры разбираются, а мы им поможем;)

И будем надеяться, что в ближайшее время этот «пляжный капитан» наконец-то получит по заслугам, перестанет терроризировать мирное население и сводить на нет добытый кровью авторитет добровольческого движения в целом и батальона «Донбасс» в частности».

Прилагается видео. На видео — пляж города Бердянска. Лето. Отдыхающие. Капитан Жак переворачивает кукурузницу (очевидно, предполагая, что в ней прячутся маленькие зеленые сепаратисты). Частный предприниматель интересуется: кто он такой и по какому праву это делает.

«Я навожу порядок в этом городе, и никто здесь не посмеет…», — отвечает капитан Каминский.

Аналогичный ответ — на вопрос, по какому праву он устраивает беспредел и от чьего лица действует. Это надо смотреть всем, кто считает, что Украина — сколько-нибудь правовое государство.

Но это дела прошлые, за это все Жака — героя, как мы помним, вывезшего людей из-под Иловайска, — отпустили.

Арестовали снова его в январе 2017 года. Житель Лисичанска подал в суд, жалуясь на то, что в 2014 году Каминский незаконно удерживал его под стражей больше суток. Уголовное дело открыто по ч. 2 ст. 146 УК Украины (назаконное лишение свободы либо похищение человека).

Сам «легендарный Жак» комментирует это так: «Патрулирую я, значит, и вдруг на глаза попался автомобиль. На лобовом стекле демонстративно красовалась георгиевская лента. Водитель как ни в чем не бывало ехал по улице, еще залитой кровью и засыпанной пустыми гильзами. Естественно, мы остановили машину для проверки — в первые часы после освобождения города из него массово бежали боевики.

В машине обнаружился пистолет ПМ. Водитель заявил, что оружие не его. И добавил, что мы «укровские каратели» и «солдаты хунты». Нам пришлось его задержать, и день он провел в райотделе.

При проверке личности выяснилось, что это отставной советский полковник, во время оккупации вел активную пропаганду в поддержку врага. Но доказательств того, что он принимал непосредственное участие в боях, не было, поэтому я принял решение его отпустить. Уходя из милиции, он заявил, что «отомстит» и мы его еще «припомним». А теперь, спустя два с половиной года, он написал заявление в прокуратуру».

То есть, героический Жак задержал «сепара» с оружием, а потом отпустил его. Ну да, точно, в 2014 году на оккупированных ВСУ территориях все так и поступали, особенно бойцы «Донбасса», «Айдара», «Азова». Версия, несколько противоречащая той, что излагает Каминский, указывает на то, что оружия у пенсионера при себе не было — просто он отпустил «пару ласковых» в адрес «освободителя».

Естественно, бывший нацгвардеец никак не смог доказать наличие оружия у «сепара» и пошел другим путем, а именно — попытался дать взятку, чтобы его дело закрыли.

Об этом написала, кстати, Лариса Сарган, пресс-секретарь Генерального прокурора Украины.

«К военной прокуратуры сил “АТО” обратился прокурор Луганского гарнизона с рапортом о том, что ему и следователю бывший боец Семенченко с позывным „Жак“ предлагает неправомерную выгоду в размере 10 тысяч гривень за закрытие производства в отношении него», — сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в пятницу, 7 апреля.

Уголовное производство, которое Каминский пытался закрыть при содействии прокурора, было открыто по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека).

Кстати, интересно, что именно часть вторая. Видите ли, незаконное лишение свободы — часть 1 этой статьи, это лишение свободы на срок до 3 лет.

Часть 2 — это «те же деяния, совершенные в отношении малолетнего или из корыстных побуждений, в отношении двух или более лиц или по предварительному сговору группой лиц, или способом, опасным для жизни или здоровья потерпевшего, или такое, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, или с применением оружия, или осуществляемое в течение длительного времени».

По этой статье у Каминского есть все шансы сесть за решетку на пять лет. А тут добавляем еще попытку дать взятку должностным лицам при исполнении!

Это очень впечатляющая история. Каждый раз, когда кажется, что легендарный боец уже пробил дно головой, оказывается, что еще есть куда двигаться! И если вы думаете, что на истории про взятку сюжету развиваться, казалось бы, дальше некуда, — возвращаемся к слезной мольбе волонтера Сибирцева и внимательно ее перечитываем.

«Вывез из окружения больше 400 бойцов — маскировался под Красный Крест. Списки вывезенных — есть, уверен, что спасённые — подтвердят. + к сказанному — моё личное участие в нескольких операциях по спасению окруженцев».

«Вывез из окружения больше 400 бойцов — маскировался под Красный Крест».

МАСКИРОВАЛСЯ ПОД КРАСНЫЙ КРЕСТ

И им норм.

При эвакуации комбатантов была использована символика Красного Креста.

«Согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 г. „Об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях“, эмблемы и знаки Красного Креста и Красного Полумесяца используются исключительно для обозначения персонала, транспортных средств и учреждений санитарных служб.

Состав преступления образуют любые действия, направленные на незаконное использование эмблем и опознавательных знаков Красного Креста и Красного Полумесяца, т. е. использование их для обозначения не санитарных, а других служб, учреждений, транспортных средств».

Согласно статье 435 Уголовного кодекса Украины, «ношение в районе военных действий символики Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла лицами, не имеющими на то права, а также злоупотребление в условиях военного положения флагами или знаками Красного Креста, Красного Полумесяца, Красного Кристалла или окраской, присвоенной санитарно-транспортным средствам… наказываются лишением свободы на срок до двух лет».

Дорогой Жак, он же Виктор Каминский! Легендарный командир-спасатель, посмешище с бердянского пляжа, садист, ненавидимый бывшими подчиненными! Я очень надеюсь, что твои прекраснодушные друзья-волонтеры добавили своим постом тебе еще «двушечку», и что отсидишь ты все от звонка до звонка.

И за похищение, и за взятку, и за использование символики Красного Креста.

Кстати, потом Сибирцев попытался подправить пост, исправив «маскируясь под Красный Крест» на «маскировался под скорую помощь, наклеив красным скотчем крест на микроавтобус». Но, во-первых, все заскринено. Во-вторых, это уже не поможет.

Надеюсь, прокуратура приобщит это к делу.

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Анна Долгарева