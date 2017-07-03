Омбудсмен ДНР обвинила Украину в пытках и нарушении Женевской конвенции

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обвинила Украину в незаконных задержаниях, пытках и нарушении Женевской конвенции.

В пресс-службе омбудсмена «Русской Весне» предоставили текст комментария Морозовой по данным фактам.

«Украинская сторона продолжает задерживать сторонников Республики. Так, за две недели в Аппарат Уполномоченного по правам человека поступили заявления об аресте 10 человек, причем в основном они были задержаны представителями СБУ на контрольно-пропускных пунктах.

Украинская сторона с целью давления на военнослужащих Республики также прибегает к шантажу родственников, заманивая тем самым наших защитников на свою территорию. В основном людей задерживают по надуманным причинам с целью последующего привлечения к работе в интересах украинских спецслужб.

В июне был обнародован отчет Комитета по предотвращению пыток Совета Европы по результатам визита в украинские колонии № 25 и 100, СИЗО в г. Харьков, Киев, Хмельницкий и Одессу. В отчете наблюдатели указали на жестокость со стороны представителей украинских силовых структур, которые, согласно данным комитета, продолжают силой «выбивать» признания.

Также в отчете отмечается, что, кроме избиения задержанных, представители силовых структур прибегают и к другим нарушениям: задержание без соответствующей регистрации и оформления, непредоставление права доступа адвоката или врача, содержание людей под стражей без обвинений дольше законных 72 часов, а также плохое медицинское обеспечение мест лишения свободы.

Представители ООН по правам человека, Международного Комитета «Красный Крест» во время своих визитов не раз проверяли условия содержания удерживаемых лиц на территории Республики. Они убедились, что эти условия не противоречат нормам Международного гуманитарного права.

Я неоднократно обращалась с официальными письмами к представителям международных организаций по факту применения незаконных методов дознания к удерживаемым лицам, отсутствию медицинского обслуживания, а также ненадлежащих условий содержания задержанных. Напомню, что условия содержания лиц, а также гуманное отношение к ним регламентируются Дополнительным протоколом 2 к Женевской Конвенции 1949 года.

Все удерживаемые лица согласно Международному гуманитарному праву должны пользоваться защитой от убийства, пыток, а также жестокого, оскорбительного или унижающего обращения.

На предстоящей встрече в Минском формате я в очередной раз подниму вопрос об условиях содержания наших пленных в украинских тюрьмах. Мы фиксируем все нарушения прав человека, совершенные украинской стороной. Военные преступления не имеют срока давности. И за все преступления против населения Донбасса виновные будут нести ответственность».

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