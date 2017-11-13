Олимпиада без российского флага: ехать или не ехать? (ФОТО)

По сведениям, циркулирующим в глобальных СМИ, Международный олимпийский комитет может запретить спортсменам сборной России — если они вообще попадут в корейский Пхенчхан — выступать на Зимних Играх-2018 под национальным флагом и слушать российский гимн на пьедестале.

МОК уже открестился от этих слухов, однако последние успели вызвать волну откликов среди российской публики. О том, следует ли посылать нашу сборную на Олимпиаду на таких условиях, поспешили высказаться официальные лица и прославленные спортсмены, причем их реакцию не назовешь единодушной. Тем временем спор перекинулся в прессу и блогосферу.

Федеральное агентство новостей предложило двум своим колумнистам, Ольге Туханиной и Роману Носикову, занявшим противоположные позиции в этом споре, изложить свою аргументацию в формате авторских колонок одинакового размера. Публикуем их рядом, на одной странице.

Ольга Туханина: Нет флага — нет общности

Когда появились первые слухи о том, что наша команда на Зимней Олимпиаде в Корее может быть лишена права выступать под национальным флагом, как это уже произошло на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, возобновились споры о том, стоит или нет бойкотировать подобные соревнования на государственном уровне.

Аргументы сторон, в целом, не меняются. Противники бойкота говорят, что виноваты во всем спортивные функционеры, а не спортсмены, что бойкот ударит по судьбам конкретных людей, что спортивная жизнь коротка, а потому государство не вправе лишать спортсмена международных стартов. Мы-де будем поддерживать наших ребят в любом случае — какая нам разница, под каким они флагом выступают, они же все равно наши.

Удивительно, что к таким аргументам прибегают не только публицисты или блогеры, не только отдельные болельщики в соцсетях, не только ведущие федеральных каналов, но и чиновники, но и депутаты — включая тех, кто имеет спортивную биографию.

Государственные деятели, которые признают условность и относительность символов того государства, которое они представляют, подрывают фундаментальные основы этого государства. По-моему, это очень простая мысль.

Олимпиада без русского флага: Ольга Туханина против Романа Носикова / Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Символы — важнейшая часть нашей жизни. Но, само собой, только тогда, когда за этими символами что-то стоит. Когда они наполнены содержанием.

В конце концов, даже деньги — это символы. Сами по себе кусочки цветной бумаги с водяными знаками никому не нужны. Иногда даже нумизматам. За деньгами должно стоять их наполнение. Экономика их эмитента. Если ваши деньги девальвируются, вы ощущаете это моментально.

Государственные символы важнее любых денег. За деньги часто рискуют жизнью, но за государственные символы ее часто отдают. Символы государства тоже могут быть девальвированы, подвержены инфляции. Такое происходит, когда государство слабеет. Ваш паспорт (тоже не только документ, но и символ) перестает защищать вас в зарубежных поездках. К вам не приходят на помощь, когда вы попадаете в беду. Вас могут унизить или оскорбить, потому что никто за вас не вступится.

Но верно и обратное: когда государство начинает относиться к своим символам и атрибутам наплевательски, оно в скором времени, так или иначе, начинает слабеть.

Поэтому в нашем Уголовном кодексе существует статья 329 — за осквернение герба или флага России можно спокойно присесть на годик. Оказывается, это уголовное преступление. За сожжение какой-то — казалось бы — «тряпочки» вы можете получить реальный тюремный срок.

Спорт и судьба спортсменов, безусловно, важны, но куда важнее — судьба всей страны и всех ее граждан в совокупности. Если государство позволяет унижать своих официальных представителей (а спортсмены на крупных соревнованиях — это именно официальные представители государства), такое государство очевидно слабеет, и отношение к нему меняется. Это сказывается на всех гражданах в довольно короткие сроки куда более негативно, чем отсутствие официальной команды на любых играх.

Прятаться за спины спортсменов удобно. Но в данном случае люди ждут решения на государственном уровне. От имени государства. Если государство решит официально Игры-2018 бойкотировать, то каждый спортсмен вправе потом подавать заявку на личное участие под нейтральным флагом.

Тут, кстати, будет видно, что и кому важнее: личная карьера или солидарность с позицией страны. Ведь на примерах спортсменов нас и собирались учить патриотизму. А теперь урок таков — можно быть патриотом, можно размахивать российским флагом, пока это выгодно, но если это больше не приносит дивидендов, то прочь этот флаг, будем точно так же размахивать каким-нибудь другим. Безусловно, урок этот будет очень важным и впечатляющим.

Сторонников бойкота Олимпиады обвиняют в «квасном патриотизме», в «патриотизме за чужой счет». Помилуйте, но у каждого гражданина страны есть повод выразить недовольство публичным унижением своей Родины. Задать вопросы. Нет флага — нет общности.

Олимпиада без русского флага: Ольга Туханина против Романа Носикова / Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Вы можете делать, что хотите, но вы не можете заставить людей ассоциировать себя со спортсменами, представляющими исключительно самих себя. «Все и так знают, что они наши». Да, а почему? В чем это выражается? Наши от нашего флага не отказываются, а если с такой легкостью отказываются, то, может, они и не наши?

Что сделало корейца, родившегося и большую часть жизни прожившего в Сеуле, народным героем России? Откуда мы узнали, что он — наш? Потому что он защищал цвета нашего флага, а после его побед в Сочи играл наш гимн. Очень просто. Не будь этих атрибутов, что могло связывать нас с ним?

Речь о серьезных вещах, не в бирюльки играем. С 2007 года наша страна открыто противостоит мировому гегемону, единственной сверхдержаве, которая до сих пор обладает огромнейшими возможностями. Нас обещали изолировать, нас наказывают публично. Вводят секторальные и персональные санкции, ущемляют не только спортсменов — всех.

В этом противостоянии у России есть очевидные успехи. Но без национальной солидарности вряд ли у нас что-нибудь получится. А нас убеждают, что эта солидарность должна выражаться в поддержке спортсменов, выступающих под нейтральными флагами. Где же она тут? Эта система «каждый сам за себя».

Паралимпийцев не допустили к Летней Олимпиаде-2016, а сейчас они пропускают Зимнюю. Люди, которым эти Игры не для карьеры — у них вся жизнь на спорте завязана. И кто в знак солидарности с ними отказывается ехать на Олимпиаду? Нет, никто. Все сами по себе. «Тебе не свезло, а я-то почему должен страдать?»

Нельзя бесконечно говорить о наших символах, о наших памятниках и нашей памяти, а потом теми же губами заявлять, что нам и без флага хорошо. Подумаешь, мелкая неприятность. Люди такое мотают на ус:

«Эге. Вчера за деньги был патриотом, сегодня все заинтересованы в Олимпиаде — вещатели, рекламодатели, функционеры — так что не грех побыть космополитом. Чуточку. Один раз — не контрабас, а скрипочка».

Поэтому завтра, когда вы позовете людей встать под ваши знамена, люди могут пожать плечами: нам лениво, денег давайте, может и встанем, а может еще и подумаем. Жизнь одна, карьера стынет, а то, что у вас под знаменами никого нет, так это ваши проблемы, это все условные символы, знамена эти. Нас не проведешь. Захотели патриотизма за чужой счет? Выкусите.

Только и всего.

И что трагикомичнее всего: МОК может принять решение о полном отстранении наших спортсменов от Игр. Никакого бойкота не будет, но и не поедем никуда. Однако все слова о том, что легко можно перебиться без флага и гимна, уже сказаны, вылетело — не поймаешь.

Олимпиада без русского флага: Ольга Туханина против Романа Носикова / Федеральное агентство новостей / Андрей Союстов

Роман Носиков: Тихая партизанская — бей врага где попало

Начну с того, на чем мои оппоненты обычно заканчивают: с морали и «гордо поднятой головы».

Когда-то, в темные древние времена, победитель состязаний пировал за столом. А его сопернику, «победившему морально», зачастую даже удавалось сохранить «высоко поднятую голову» — поднятую на кол.

Сейчас другие времена. «Моральные победители» утратили чувство опасности и рассказывают окружающим, как надо морально побеждать во всех областях жизни. Вот и время Олимпиады пришло. Тут моральной победой считалось бы, на их взгляд, наше отсутствие на Играх — иначе мы будем унижены.

Брехня. Явка на соревнование — вовсе не признак признания вины и покаяния. В докладе Макларена все в точности наоборот: нам предложено признать вину — и тогда с нас, может быть, начнут снимать санкции, пуская на соревнования под национальным флагом.

Таким образом, наличие наших атлетов под нейтральным флагом свидетельствует всем и каждому о том, что русские вину не признали. Не покаялись, а упорствуют. На них давят изо всех сил, а они на эти силы что-то русское забили.

И, напротив, отсутствие наших спортсменов на соревнованиях — косвенное доказательство справедливости обвинений. «Смотрите, эти русские боятся выходить на состязания без своей допинговой программы!»

Им все равно — красиво ли вы, по-вашему, ушли или нет. Гордая ли у вас осанка. Высоко ли поднята голова. Эти люди хотят найти ваше слабое место, с помощью которого можно было бы эффективно и, по возможности, дешево вами управлять.

Вас нет — и это главное. Значит, этот опыт можно продолжать. Слабое место найдено. Если можно с российскими спортсменами — значит, и с Россией можно. Нужно просто сделать ситуацию для русских невыносимой — чтобы они сами убрались из Крыма, из Донбасса. А потом и с планеты.

Русские спокойно выносят ухудшение жизни, философски относятся к несчастьям. Но русская интеллигенция не переносит неуважения Запада. Только одна часть ахеджакается с криком «Простите нас, стероиды», а другая хочет смыться, вздернув нос. Ну, и какая противнику разница? И так хорошо, и так. Главное, чтобы сопротивления не было.

Наша интеллигенция почему-то жутко хочет, чтобы нас уважали и любили. А если не уважают — мы обидимся и больше к ним не пойдем. На что бы нам еще обидеться? Вот Китай заключил с США газовую сделку на поставку сжиженного газа. Разве это по-товарищески? Давайте обидимся. И пусть Китай ориентирует товарные потоки не через Великий Шелковый путь, а как раньше — через океан и под крышей у США.

Олимпиада без русского флага: Ольга Туханина против Романа Носикова / Федеральное агентство новостей / Сергей Захарченко

А вы знаете, сколько здоровенных мужиков с Донбасса в Россию беженцами сбежали? А еще Лукашенко так Крым и не признал. И Назарбаев латиницу ввел. Пора обижаться, Ваня! Тебя никто не любит! Уходи! Уходи отовсюду. Тут все наше.

Жалеть себя, когда нас не жалеет враг, — это не честь, это слабость. Психологически так, конечно, проще — гордо развернуться и уйти. Душа хочет поспать на груди у сильного разума, который может объяснить все что угодно. А нельзя. Приказа «отбой» не давали.

«Боже, они нашьют на нас желтые звезды, какой ужас!» Нет, они не успеют, если вы сами забежите в концлагерь, залезете в печь и закроетесь изнутри. Им не удастся нас позорно изолировать, если мы сами первыми гордо и с достоинством изолируемся. Здорово придумано, правда? Классный план.

Так в чем же смысл приезда российских спортсменов в любом случае? Смысл в том, что русские не сдаются. «Сбит с ног — сражайся на коленях, идти не можешь — лежа наступай».

Задача наших спортсменов — выйти на бой безупречно чистыми и безупречно победить. Настойчиво поражать клевету о нашей стране в самое сердце. У наших получилось в Бразилии и получится снова. Пусть не мечтают — не видать им наших спин. Ни в Сирии, ни на Украине, ни на Олимпиаде. Выкуси.

Наша задача одна — бить. Бить всегда, везде, в любом месте, в любое время. Отобрать столько медалей, до скольких дотянемся. Испортить им праздник просто своим существованием. Лишить их спортсменов уверенности в себе. Привести их политиков в ярость, довести до эпилепсии, до захлебывающегося хрипа.

Наши спортсмены всегда будут бить ваших спортсменов. А мы — вас. Вот это и есть смысл, который никто не позволит забыть.

То, что наш спортсмен победит и не услышит гимн своей страны, — это не его предательство и не его преступление. Это их преступление против него и нашей страны. Но сама победа — это и есть наш и его ответ на это преступление.

Напомню об одном случае, когда флага с гимном тоже не было. И когда люди играли на забаву захватчикам, собравшимся продемонстрировать свое превосходство. Тот футбольный матч состоялся в Киеве летом 1942 года. После победы над «Рухом» со счетом 8:0 игроки «Старта» были отправлены в концлагеря. Их пытали и расстреливали. Потому что немцы без флага и гимна понимали, с кем имеют дело.

Так и сегодня: сделано все, чтобы русского тут не было. Не было на соревнованиях, не было на пьедестале. Они сделали все, чтобы его медаль была отдана им. А не получилось. Вот он, русский, с проверенными десять раз кровью и мочой, — стоит на пьедестале с медалью. И весь мир знает, что это русский. Непобежденный. А если он непобежденный, то кто проиграл?

Олимпиада без русского флага: Ольга Туханина против Романа Носикова / biathlonrus.com

Не будем бить их, где дотянемся, — они придут к нам. Обидимся и уйдем из Олимпийского движения — они придут за нами в международную торговлю. Обидимся и уйдем с Украины — они придут в Сибирь.

Поэтому если мы хотим выжить и победить, а не «победить морально» — нужно делать так, как я говорю. Обеспечить нашим спортсменам, которым и без наших истерик трудно, — полную поддержку в любом случае. Так, чтобы у них не было сомнений в том, что за них болеют, их ждут и по возвращении им сыграют гимн столько раз, сколько им потребуется.

Проблема тех, кто пишет про «власовцев от спорта», в том, что они просто не доверяют спортсменам. Они предполагают в них подлость. А почему мы должны доверять тем, кто предполагает подлость в других?

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То, о чем мы сейчас разговариваем, это не про подлых англосаксов. Это про нас. Про то, можно ли нас назвать народом. Как скоро и ради чего мы можем начать предавать друг друга? Что для нас понятие «свой»? В чем суть нашей общности? Существует ли она или назначена сверху? Сможете ли вы узнать друг друга не по расцветке?

Я вот смогу. Если в мире кого-то несправедливо и яростно травят — это русский. И я его не брошу.

А кому жалко денег из их налогов — тех ставлю в известность, что на подготовку к Олимпиаде в Рио Россия потратила два миллиарда рублей. Это, если поделить на 150 миллионов, — 13 рублей 33 копейки на человека.

Можем отдать.

Роман Носиков, Ольга Туханина, ФАН