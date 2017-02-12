Ольге Бузовой стало плохо на сцене

В пятницу в Ледовом дворце Санкт-Петербурга прошел большой концерт звезд шоу-бизнеса, посвященный Дню всех влюбленных. В нем приняла участие ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова, исполнив две свои песни «Под звуки поцелуев» и «Привыкаю». Новоиспеченная певица, похоже, настолько переволновалась перед выступлением в родном городе, что на сцене почувствовала себя плохо и чуть не потеряла сознание. Вовремя подоспевший парень из танцевальной группы подхватил Олю на руки и под музыку унес за кулисы. Публика даже не успела ничего понять. И это было самым важным для Бузовой, ведь в зале присутствовали ее отец и бабушка, и Ольге очень не хотелось их волновать.

Поклонники всерьез обеспокоены этим инцидентом, ведь нечто подобное уже происходило на предновогодней съемке для «Дома-2». Фанаты настоятельно рекомендуют своей любимице сбавить темп, выспаться и основательно заняться здоровьем. В Инстаграм Бузовой сегодня весь день появляются подобные комментарии:

Побереги себя ..о здоровье сначала подумай …потом все скажется если в таком режиме дальше будешь жить …

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/olge-buzovoy-stalo-ploho-na-stsene.html