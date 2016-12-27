Ольга Зарубина не готова меняться

На прошлой неделе певица Ольга Зарубина, бывшая супруга Александра Малинина, стала участницей программы «Модный приговор». 58-летняя Ольга решила изменить свой имидж и встретить Новый год другим человеком. Так оно и вышло. Зарубина изменилась до неузнаваемости. Однако, результатом она осталась совершенно недовольна.

Вещи от профессиональных стилистов она обозвала тряпками, и решила выставить их на продажу. Также Ольга раскритиковала модную прическу и стильные очки, которые превратили ее в 70-летнюю старушку:

Вместо того чтобы открыть все самое красивое и выигрышное в моей фигуре, меня плотно завернули и спрятали за тяжелыми вещами убийственных тонов. Я действительно была в шоке

Меж тем поклонникам, в отличие от самой Зарубиной, ее новый «лук» понравился. Они отметили, что стиль одежды Ольги устарел и остался где-то в 90-х, а новые наряды от стилистов программы придали женщине шарм и подчеркнули ее индивидуальность. Похоже, Ольга Зарубина просто еще не готова что-либо кардинально менять в своей жизни, ведь глобальные перемены в судьбе проще всего начинать со смены прически и стиля в одежде.

Фото: vk

По материалам: http://starandstar.ru/olga-zarubina-ne-gotova-menyatsya.html