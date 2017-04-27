Ольга Туханина. В связи с инцидентом в эфире НТВ

Многие доказывали (и продолжают доказывать) — нужно, де, приглашать в эфиры центральных телеканалов всяких невменяемых радикалов из соседних стран, чтобы «народ учился». Это демократия и свобода слова. Это рейтинги, наконец.

Здесь сразу множество ловушек.

Во-первых, это либералы считают народ тупым. Что, с одного раза люди не понимают? С двух, с трех, с десяти? Надо в глотку запихивать? Чтобы из ушей полезло? Это не имеет никакого отношения к свободе слова. Вдобавок, выставляет любого противника полным кретином, а это опасно.

Во-вторых, многие участники в студии оказываются перед сложным выбором. Содержательно отвечать на оскорбления своей страны и своих предков нелепо, потому что в оскорблениях нет ничего содержательного. Остается два пути. Или слушать всё это невозмутимо и «цивилизованно» — и тогда ты вообще кто? Или вопить в ответ, как базарная баба (и тогда ты сам на себя посмотри). Или же бить — и тогда «а чем вы лучше украинцев», «вы не в состоянии вынести ослепительные аргументы своих оппонентов». Нет хороших выходов. Разве что перестать ходить на такие программы вообще. Полагаю, что многие так и будут вскоре поступать. Уровень продолжит закономерно падать. Нужны ли будут на всех центральных каналах политические «дома-2»?

Если же мы говорим о рейтингах и прибыли, то есть Малахов, есть такого плана развлечений масса. Но хоть на федеральных каналах, хоть раз в неделю можно давать нечто серьезное и без воплей в студии?

Я уже не говорю о том, что у нас по каналам из программы в программу кочуют натуральные реваншисты. На каналах страны, которая отмечает 9 мая как основной национальный праздник, которая потеряла чудовищное количество людей во время войны. Если, значит, кто-то яичницу на вечном огне пожарит — ему срок. А озвучивать всякую дрянь в эфирах, сопоставимую с подобными действиями — респект, уважуха и гонорар?

Ну, хотите свидомых — есть же Карасев. Озвучивает позицию украинских властей как умеет, но берега-то не теряет.

Какого пропагандистского эффекта (если это пропаганда) добиваются? Я в толк никак не возьму.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109433/18319/-