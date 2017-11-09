Ольга Туханина. Наша интеллигенция должна свечки ставить, что она не в Америке

Когда наша творческая интеллигенция заявляет, что Советский Союз был патерналистским государством, она ведь, в общем, права. Действительно, власть относилась к своим гражданам, как к детям. За всеми бегали, всех уговаривали. Отпавшего члена общества воспитывали и наставляли на путь истинный. Парткомы, товарищеские суды. Скажи, Вася, чего ты хочешь? Чем тебя работа не устраивает? Может тебе на заочное пойти?

Профилактории, диспансеризации, путевки, кислородные коктейли, вот это вот все. Но более всего власть носилась как раз с той самой творческой интеллигенцией, коя страдала от ужасов режима в Коктебеле и на Рижском взморье. Зачем ты, дорогой, это написал? Это же неправильно. Сложная международная обстановка, а ты так пьешь. «Я так вижу. Выйдите вон, здесь живут мои герои». Конечно, в конце концов, отправляли к джинсам и жувачке на Запад.

Все изменилось, но с теми же господами власть по-прежнему носится, как с писаной торбой. Капризные, злые дети кричат на папу: умри, сдохни, ненавижу тебя. И сучат ножками.

А чего они хотят? Современной западной демократии. А эта штука посильнее Фауста Гете. Там за одну фразу политика действительно могут сожрать и не подавиться. Но ведь не только политика. Любого известного человека. Жил всю жизнь, снимал фильмы, зарабатывал хорошие деньги, все автографы брали, а потом ляпнул что-нибудь о геях, допустим, и всё, все от тебя моментально отмежевались. Спонсоры ушли, жена забрала детей. Ты чумной, к тебе близко не подойдут.

Почему такая система нравится нашей интеллигенции? Потому что она полагает, что это она будет вершительницей судеб. Будет топтать репутации, карать и миловать. Не принимая во внимание тот простой факт, что это система джунглей, в которой все жрут всех. Шендерович, вот, сидит себе на Эхе, как будто ничего не случилось. А ведь на Западе его бы так накрыло матрасом, что он бы потом и не всплыл. Пластику бы делал, чтобы иметь возможность на улицу выходить. Макаревич уже изнылся весь. Хотя в США обглодали до костей мега-звезду Майкла Джексона. Заигрался, надоел публике со своими выкрутасами. Вот там была травля, это я понимаю. Всех собак повесили. А наша интеллигенция живет тут, наговорила уже на полное растворение в биореакторе миллион раз, и ничего. Им бы ходить свечки ставить, что это они не в Америке про Америку американцам рассказывают, но нет, не понимают. Ну, инфантилы, что возьмешь. Разбаловала их власть.