Ольга Бузова: телеведущая отреагировала на смерть Джорджа Майкла сообщением в социальной сети Instagram

Ольга Бузова о смерти Джорджа Майкла. Накануне СМИ сообщили о том, что скончался известный британский певец Джордж Майкл. На его счету было немало музыкальных композиций, которые стали настоящими хитами. В нашей стране у этого исполнителя было немало поклонников. К их числу можно отнести и Ольгу Бузову, которая отреагировала на смерть исполнителя сообщением в социальной сети Instagram.

Накануне ведущая проекта «Дом 2» оставила пост на смерть музыканта. К нему она прикрепила ролик с известной песней Джорджа Майкла Last Christmas. В подписи к видеоролику девушка написала, что считает данную композицию из всего творчества певца самой любой. Кроме этого она сообщила, что с большим нетерпением ожидает, когда завершится этот неудачный год. По её словам, ушла очередная легенда, но, несмотря на это, песни, которые он писал и исполнял, останутся в сердцах его поклонников.

Ольга Бузова о смерти Джорджа Майкла. Следует отметить, что этот год оказался довольно непростым в жизни Ольги Бузовой. Несколько месяцев назад стало известно о том, что она разводится со своим супругом Дмитрием Тарасовым. После этого неприятного события черная полоса в жизни телеведущей, а с недавнего времени и певицы не закончилась. У неё забрали автомобиль. Отметим, что этому поспособствовал её супруг Дмитрий Тарасов. Белый Mercedes, который для своего перемещения по столице использовала Бузова, был подарком Дмитрия, который он решил забрать. Молодой человек также не захотел оставлять своей супруги после развода и другие подарки, поэтому забрал у Оли не только машину, но и лишил её всего остального, что он ей подарил за годы совместной жизни. Об этом рассказала сама Бузова в ходе общения со своими подругами во время одной из вечеринок.

Несколько недель назад ее пригласили на праздник, который устроил Александр Самедов по случаю своего перехода в новый клуб. В скором времени он будет выступать в составе московского «Спартака». По ходу вечеринки Бузова вышла на улицу подышать свежим воздухом, а заодно и пообщаться со своими подругами. Она в ходе общения с подругами рассказала подробности своей личной жизни за последние несколько недель. От неё не только подруги, но и репортеры, которые находились неподалеку, узнали о том, что девушка осталась без квартиры и подарков Тарасова.

Ольга Бузова о смерти Джорджа Майкла. В настоящий момент Бузова проживает со своими двумя собачками на съемной квартире. Интерьер своего нового жилища она показала фанатам недавно и поклонники сочли его довольно простым, но при этом отметили, что новое жилище Бузовой оформлено со вкусом. Кроме того, еще одной неприятностью в этом году для Бузовой стала публикация личной переписки. Благодаря появлению в сети личной информации поклонники узнали, что процедура развода состоится 30 декабря, а помимо этого фанатам телеведущей стало известно о том, как она общалась со своей свекровью. Нелицеприятными словами в переписке Оля называла маму супруга Тарасова. В частности, в опубликованных в сети сообщениях, которые Бузова отправляла матери Тарасова, присутствует слово «животное». Кроме этого в своих сообщениях к свекрови Оля заявляла, что у свекрови и её сына нет ничего святого.

Ольга Бузова о смерти Джорджа Майкла. Возвращаясь к последнему посту Бузовой, отметим, что многие поклонники, которые ознакомились с содержанием сообщения своей любимицы, поддержали её. Скончавшегося музыканта они назвали великим и заметили, что он, безусловно, обладал талантом. Немало подписчиков Бузовой выразили согласие с тем, что довольно кошмарным оказался этот год. Некоторые фанаты стали рассказывать о своих бедах, которые случились в 2016 году. Другие поклонники Оли в комментариях написали, что песня Last Christmas в исполнении Джорджа Майкла очень хорошая, хотя и вызывает грустное настроение. Многие подписчики телеведущей согласились с тем, что смерть Джорджа Майкла — очень печальное событие. Другие отметили, что практически каждый год имеет похожее печальное завершение. Фолловеры Бузовой также в комментариях написали, что сильно сожалеют о смерти такого талантливого исполнителя и отметили в комментариях, что верят в то, что будущий год будет лучше, чем завершающийся.

Фото: соцсети

По материалам: https://www.flamenews.ru/shou-biznes/7956-olga-buzova-televeduschaya-otreagirovala-na-smert-dzhordzha-maykla-soobscheniem-v-socialnoy-seti-instagram.html