Ольга Бузова рассказала, что ей пришлось пережить, потеряв свой дом

На днях Ольга Бузова приняла участие в очередных «Пионерских чтениях» на тему «Дом». Ведущая представила на суд публики эссе, в котором описала свои мысли по этому поводу. По признанию Ольги, она поняла весь глубокий смысл понятия «дом» совсем недавно, когда внезапно его лишилась после развода. Причем дом не в смысле крыши над головой, а места, где она была счастлива.

Бузова призналась, что так плохо ей не было никогда еще в жизни. Лишь поддержка мамы, сестры и близкой подруги помогли не сойти с ума и пережить эту ситуацию. Ведущей приходилось горстями пить успокоительные таблетки, чтобы хоть на пару часов сомкнуть глаза. Чтобы скоротать время, она читала по ночам мемуары Хиллари Клинтон, сильной женщины с непростой судьбой, также пережившей предательство мужа.

Сейчас Ольга живет в новой съемной квартире, в которой чувствует себя спокойно и уютно. Бузова признается, что теперь знает, что дом – это именно то место, где тебе хорошо.

Публика очень тепло приняла откровенный очерк Ольги, у некоторых во время ее выступления даже выступили слезы.

Фото: instagram

По материалам: http://starandstar.ru/olga-buzova-rasskazala-chto-ey-prishlos-perezhit-poteryav-svoy-dom.html