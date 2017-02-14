Ольга Бузова пытается заглушить боль от предательства мужа

Ольга Бузова стала номером один среди отечественных звезд шоу-бизнеса по количеству подписчиков в Инстаграм, обогнав актрису Настасью Самбурскую и рэпера Тимати. Сама Ольга объясняет это тем, что в последнее время она, расставшись с мужем, полностью посвятила себя работе.

Действительно, ведущая телепроекта «Дом-2», помимо основной работы, пишет книги, выпускает музыкальные треки, снимается в клипах и сериалах, участвует в популярных шоу-программах и концертах. Однако такая бурная деятельность все равно пока не способна заглушить боль от предательства любимого мужчины.

Родители сначала очень переживали за Ольгу, боялись, что дочь впадет в депрессию. Однако Бузова смогла взять себя в руки, превратилась из легкомысленной блондинки в роковую брюнетку и смело перевернула эту драматичную страницу жизни.

Свое душевное состояние Ольга попыталась передать в клипе на песню «Привыкаю»:

Все, что увидите в клипе, мне не надо было играть – это живые эмоции: каждое слово, поворот, вздох – история, о которой я расскажу последний раз и забуду навсегда. Мы всегда думаем, что наша трагедия самая больная, а любовь самая сильная, но когда столкнулась с предательством любимого, поняла, что только сама могу себе помочь

Фото: Instagram

По материалам: http://starandstar.ru/olga-buzova-pyitaetsya-zaglushit-bol-ot-predatelstva-muzha.html