Олег Скрипка объяснил слова про «гетто для русскоязычных»
Лидер группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка, «взорвавший» информпространство предложением создать гетто для тех, кто не может на Украине выучить украинский язык, второй день пытается оправдываться.
Если вчера он говорил о том, что его слова вырвали из контекста, то сегодня посвятил разъяснению своей позиции пространный пост в одной из соцсетей.
Скрипка настаивает, что в «незалежной» жители фактически не имеют доступа к украиноязычным книгам, кинофильмам и интернет-контенту. «Крайним» в этой ситуации, естественно, оказался русский язык.
«Мы имеем невероятное количество прекрасных песен и артистов. И очень странно выглядит кровавая резня за мизерные 25% украинских песен на радио, и их полное отсутствие на телевидении в новогоднюю ночь», — пишет Скрипка.
«Я действительно считаю, что граждане Украины (как и любой страны) должны знать язык родного государства. Поддерживаю увеличение украинского контента во всех сферах общественной жизни. Это — европейская практика», — объяснил Скрипка, не уточнив, где взять качественный контент на мове и, главное, как заставить жителей его смотреть и слушать.
«На самом деле, именно россияне создали привилегированные условия для развития своего языка. Ведь законодательство РФ требует от всех, кто претендует на жизнь, работу или учебу в этой стране, предоставить сертификат о владении русским, знание истории России и основ законодательства», — возмущается российским законодательством Скрипка.
«Мое несколько ироническое предложение, высказанное в произвольном общении со студентами и сформулированное конспирологами-технологами как „гетто”, — значительно гуманнее, чем российская действительность», — полагает украинский музыкант.
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1492777290