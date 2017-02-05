Несколько слов вместо предисловия. Мои однокашники по ВИИЯ часто присылают мне различные материалы.Некоторые из них чрезвычайно интересны. Как, скажем, этот. Об авторе можно прочесть в Википедии -https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ – ИНСТИТУТ НЕБОПОЛИТИКИ

ОЙ, ВЭЙ!

О старте на Украине заветного проекта: «Небесный Иерусалим»

«Эпохальным событием начала 2017 года, о котором мировые СМИ даже и вскользь не упомянули, стала высадка в порту Одессы первой группы переселенцев из Израиля, которую возглавил Игорь Беркут. Эта группа из 183 евреев-первопроходцев прибыла на Украину из Хайфы, чтобы на благодатной земле Южной Украины заложить первый камень в фундамент Небесного Иерусалима», – так в первый день наступившего года Красного Петуха (28.01.17) миру сообщил портал «Контрольный выстрел» http://kv-journal.su. Из выступления самого Игоря Беркута – исполнительного директора проекта создания главного очага мирового еврейства на территории пяти южных украинских областей – стало известно, что Новый Иерусалим к 2027г. станет для евреев-переселенцев очагом процветания, построенного на технологиях 7-го хозяйственного уклада (Видео. https://www.youtube.com/watch?v=TrRmJqYmIxA). По словам Игоря Беркута, которого в Израиле многие почитают, как «Машиаха Бен Йосефа», деньги и решающие прорывные технологии для Небесного Иерусалима будут даны крупнейшими банкирскими домами и мировыми ТНК, большинство из которых принадлежит евреям. Проект Небесного Иерусалима есть практический ответ на предречения хорошо осведомленного политического тяжеловеса Генри Киссинджера и покойного палестинского пророка Шейха Ясина о том, что уже к 2022-2025 годам проживание евреев на нынешней территории Израиля станет невозможным из-за агрессивности окружающего мусульманского населения, природных аномалий и грядущего катаклизма «Битвы Конца». С трибуны ООН Нетаньяху предупреждает о пороге «Битвы Конца» Передовая группа еврейских поселенцев под руководством не иудея Игоря Беркута начала подготовку инфраструктуры для приема первых ста тысяч израильтян. Приезд их и расселение на территории Нового Иерусалима: Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, ожидается до середины 2018 года. А всего до конца 2022 года намечается прибытие на Новую Родину 6 миллионов евреев из Израиля и более 12 миллионов из России, США и стран Евросоюза. Украина после децентрализации с желто-голубым «Новым Иерусалимом» Управление Новым Иерусалимом, когда он будет официально объявлен после принятия закона о децентрализации Украины будет доверено Совету Благоволителей в составе 12-ти руководителей. Почетным Вечным Главой Совета объявлена уроженка Киева Голда Меир, 5-й премьер Государства Израиль. Председателем-премьером, после завершения полномочий премьера в Государстве Израиль, станет Б. Нетаньяху. Финансами будет руководить бывший глава Федрезерва США Бен Шалом Бернанке. Вопросами обороны будет ведать нынешний министр обороны Израиля, уроженец Кишинева, Авигдор Либерман. Спецслужбы возглавит родившийся в Москве бывший руководитель Бюро по связям с евреями СССР и Восточной Европы «Натив» Яков Кедми. Иностранными делами будет ведать родившийся в Москве политолог и публицист Авигдор Эскин. Внутренние дела будут доверены бывшему министру внутренних дел Государства Израиль советскому диссиденту Натану Шаранскому. Пропаганду возглавит известный российский телеведущий Владимир Соловьев. Вопросы юстиции будет решать уроженка Крыма, правовед Татьяна Монтян. Спикером Совета будет бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. Главным раввином предполагается назначить этнического ашкенази Хазарской версии появления этой ветви древа Израилева. Дружеская хозяйственная и политическая помощь в реализации этого цивилизационного мега-проекта, включая организацию переселения и обустройства евреев в кибуцах (коммунах) Нового Иерусалима, Б. Нетаньяху уже оговорил с действующим премьером Украины В. Гросманом; Председателем правительства РФ Медведевым Д.А.; старшим советником, зятем 45-го президента США Дональда Трампа. Хасиды Хабада с государственными и общественными деятелями РФ и США С позиции Закона Перемен приход космических энергий года красного петуха (наступил 28.01.17) возвещает о заре нового дня в циклах истории. При этом сам цикл стартует в 2020 году белой крысы. По оценкам небополитиков 2020 год будет годом перелома: кардинальной смены умонастроения масс, образа жизни знати, самой системы власти, и политического курса наследников СССР от нынешнего «преклонения перед западом» на «опору на энергию востока».

По поручению Московской концептуальной группы небополитиков Исполнил Андрей Девятов No513 от 29.01.17

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110072/17065/-