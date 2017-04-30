Огненное шоу: чемпионат по пожарному кроссфиту в Донецке собрал сильнейших из России, Сербии, Абхазии и Донбасса (ФОТО, ВИДЕО)

Стадион «Олимпийский» в Донецке вчера стал площадкой для состязаний спасателей из ДНР, ЛНР, России, Сербии и Абхазии.

Первый в истории Донецкой Народной Республики чемпионат по пожарному кроссфиту посетили около семи тысяч зрителей, в том числе из России, Сербии и Абхазии, а также руководитель МЧС ДНР, глава судейской коллегии соревнований Алексей Кострубицкий, замначальника Ростовского регионального отделения «Российского Союза спасателей» Артем Щербаков, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния, вице-президент спортивной и гуманитарной организации «Последняя линия обороны» Республики Сербия Миодраг Заркович.

Перед началом все собравшиеся почтили минутой молчания память спасателей, погибших при исполнении служебного долга. Затем под звуки оркестра на поле спортивного комплекса торжественным маршем вышли команды-участники.

Состязания состояли из трех этапов: «Силовая эстафета пожарных», «Боевое развертывание», «Аварийно-спасательные работы».

Команды спасателей из Донецка, Макеевки и Горловки, обойдя коллег из четырех стран, заняли призовые места по итогам первого в истории ДНР чемпионата по кроссфиту. Торжественное награждение состоялось после пятичасовых состязаний на столичном спортивном комплексе «Олимпийский».

По итогам чемпионата три призовых места по общекомандным результатам разделили спасатели из Донецкой Народной Республики, а именно — Донецка, Макеевки и Горловки. Победители были отмечены кубками, медалями и грамотами. Четвертой стала команда из России, за ней следуют спасатели из ЛНР, Енакиево (ДНР), Абхазии и Сербии. Все они также получили грамоты и поощрительные призы от МЧС ДНР.

Команда Сербии участвовала в состязаниях на добровольных началах, не сумев завершить ни один из этапов состязаний. Не обошлось и без курьезов: один из элементов силовой эстафеты — переворот покрышки весом 135 кг, остановил серба, упавшего внутрь покрышки, при попытке сдвинуть её с места.

Задания усложнялись жаркой погодой, внезапно наступившей в Донецке после затяжных холодов.

Состязания завершились выставкой пожарно-спасательной техники, зрелищным огненным шоу и выступлением российской рок-группы «Смысловые галлюцинации».

В прошлом году спортсмен МЧС Донецкой Народной Республики завоевал 1-е место в соревнованиях по пожарному кроссфиту в Ростове-на-Дону.

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