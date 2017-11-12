Огнем ВСУ на юге ДНР обесточено село Октябрь

ВСУ сегодня вечером нанесли удар по селу Октябрь на юге ДНР, населенный пункт обесточен.

Об этом заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

«В 18:20 силы противника открыли огонь по селу Октябрь из минометов калибра 120 мм. Одна из мин попала в трансформаторную будку, в результате чего село Октябрь полностью обесточено», — отметил представитель СЦКК.

Информация о пострадавших и жертвах и уточняется.

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