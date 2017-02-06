ОФИЦИАЛЬНО: Следком РФ заочно обвинил подозреваемых в нападениях на посольство России в Киеве

Следственный Комитет России (СКР) заочно предъявил обвинения праворадикалам, нападавшим на российское посольство в Киеве в 2014 и 2016 годах.

Об этом 6 февраля сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Обвинения по статье 360 УК РФ (нападение на учреждения, пользующиеся международной защитой) предъявлены представителю неонацистской «Свободы» Владимиру Назаренко, «активисту» Владимиру Романцову, бывшему нардепу Верховной рады Николаю Рудьковскому, бывшему сотнику «Женской сотни майдана» и известной скандалистке Ирме Крат и двум бывшим боевикам батальона «Айдар» Сергею Новикову и Александру Высоте.

По словам Петренко, данные, подтверждающие причастность указанных лиц к противоправным действиям, были получены СКР в ходе совместных с сотрудниками ФСБ и МВД России следственно-оперативных мероприятий.

СКР установлено, что 14 июня 2014 года Назаренко, Романцов и Рудьковский, «действуя в группе с другими лицами, принимали участие в порче имущества посольства России, в том числе с использованием подручных средств закидывали фасад здания. Ущерб, причиненный посольству, составил более 14 млн рублей».

«Помимо этого, Назаренко непосредственно принимал участие в срыве с флагштока Государственного флага РФ и надругательстве над ним. Назаренко предъявлено также обвинение в этом преступлении (статья 329 УК РФ)», — сообщила Петренко.

В рамках расследования установлено причастность ко второму нападению на посольство РФ в 2016 году Крат, Новикова, Высоты и других «активистов» украинских праворадикальных структур «Автомайдан», «Евромайдан», «Союз ветеранов АТО».

«Утром 10 марта 2016 года они пришли к посольству России и бросили в здание четыре бутылки с зажигательной смесью (с так называемыми „коктейлями Молотова“). В результате во дворе и на фундаменте здания российской дипломатической миссии возникли открытые очаги горения. Все происходившее граждане Украины фиксировали на видео, а затем разместили запись в сети Интернет», — сообщила представитель СКР.

В настоящее время следователи проверяют обвиняемых по эпизоду 2016 года на причастность к событиям 2014 года, заключила Петренко.

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