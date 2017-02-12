Одним эсминцем слабеющего британского флота Россию не напугать, — NI

Великобритания направляла в Черное море эсминец в качестве сигнала для России, однако сомнительно, что Москва восприняла появление у своих берегов корабля слабеющего британского флота всерьез, пишет обозреватель The National Interest Майкл Пек.

Ранее британская газета Daily Mail сообщала, что эсминец Diamond типа 45 «возглавит тактическую группу НАТО и поможет защитить 650 британских солдат, участвующих в секретных учениях на Украине».

Министр обороны страны Майкл Фэллон, комментируя изданию отправку корабля, заявлял, что Великобритания «посылает сигнал» о готовности «поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины».

Однако, пишет автор, сомнительно, что эсминец с 60 морскими пехотинцами на борту хоть как-то повлиял на Москву. Появление Diamond в Черном море, по его мнению, оказалось лишь символическим жестом, так как в случае открытого столкновения единственный эсминец, находящийся возле российского побережья, мог быть уничтожен очень быстро и не оказал бы никакой помощи Украине.

Кроме того, напоминает Пек, такие эсминцы известны капризными двигателями, которые часто отказывают в тропических водах.

«К счастью для британского флота, Черное море находится не в тропиках», — иронизирует он.

Вместе с тем, полагает автор, первое со времен холодной войны появление в Черном море британского военного корабля свидетельствует об активной внешней политике Соединенного Королевства.

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Об этом говорят и такие факты, как участие Королевских ВВС в воздушных операциях в Ираке и Сирии или помощь британских военных в обучении украинских солдат.

Британский корабль был направлен в Черное море для учений семи стран НАТО и Украины «Морской щит» (Sea Shield), они проходили с 1 по 10 февраля.