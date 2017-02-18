Один из подозреваемых в убийстве брата лидера КНДР арестован в Малайзии

Полиция Малайзии арестовала одного из четырех мужчин, которых считают причастными к убийству Ким Чон Нама — старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как сообщает газета The Star, розыск еще троих продолжается.

По предварительным данным известно, что арестованному 47 лет. При задержании у него изъяли паспорт гражданина КНДР с многочисленными отметками о пересечении границы Малайзии. Сейчас полиция проверяет его личность.

Тем временем, власти КНДР не признают результаты вскрытия тела Ким Чон Нама, так как процедура проводилась без присутствия северокорейских специалистов. Кроме того, Пхеньян требует немедленной выдачи тела гражданина КНДР, не называя его при этом братом Ким Чен Ына.

EADaily напоминает, что ранее полиция задержала двух женщин по подозрению в убийстве — 29-летнюю гражданку Вьетнама и 25-летню гражданку Индонезии.

Предполагается, что Ким Чон Нама отравили ядом, который токсичнее цианистого калия, но чем именно эксперты пока не установили. При этом из Южной Кореи пришли отпечатки пальцев Ким Чон Нама, по которым эксперты Малайзии точно установили, что погибший в аэропорту является сводным братом северокорейского лидера.

Ким Чон Нам — сын Ким Чен Ира и актрисы Сон Хе Рим, отношения с которой не одобрял основатель северокорейской династии Ким Ир Сен. Поэтому отец старался не афишировать существование Ким Чон Нама, тот не ходил в школу, получая домашнее образование. Продолжил своё образование в Швейцарии, где провёл несколько лет. После 2001 года постоянно проживал в Китае, не бывая в КНДР.