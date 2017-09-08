Проишествия 

Один человек пострадал в результате взрыва на Оксфорд-стрит в Лондоне

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Иллюстрация: twitter.com

Полиция Лондона подтвердила, что в результате взрыва на Оксфорд-стрит в столице Великобритании пострадал один человек, информации о погибших нет, сообщает ВВС.

По данным Скотленд-Ярда, на одной из основных торговых улиц города произошел небольшой взрыв в сети электсронабжения. Район был оцеплен. Предположительно, произошел взрыв в электрощитке. Пострадавший получил «незначительные травмы».

По словам очевидцев, которые делятся впечатлениями в социальных сетях, после взрыва на улице началась паника — люди начали бежать.

По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/09/08/odin-chelovek-postradal-v-rezultate-vzryva-na-oksford-strit-v-londone

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