Один человек пострадал в результате перестрелки двух группировок в Харькове

В результате перестрелки между двумя конфликтующими группами в Харькове ранен один человек, который госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает в Facebook «Громадське Харків».

Отмечается, что в районе Алексеевка ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады в районе.

Во время конфликта ветераны батальона «Донбасс» спрятались в детском саду, который находится не далеко. Через некоторое время они сдались полиции, бросив оружие.

EADaily напоминает, что украинские радикалы, блокирующие доставку угля по железнодорожным путям и автомобильные дороги, ведущие на Донбасс, заявили о намерении расширить блокаду по всей линии соприкосновения.

Ранее радикалы заявили о намерении продолжать железнодорожную блокаду, а также созвать 19 февраля на Майдане в Киеве «народное вече». Из-за дефицита угля украинское правительство 15 февраля на месяц ввело чрезвычайное положения в энергетике.