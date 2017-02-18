Один человек пострадал в результате перестрелки двух группировок в Харькове
В результате перестрелки между двумя конфликтующими группами в Харькове ранен один человек, который госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает в Facebook «Громадське Харків».
Отмечается, что в районе Алексеевка ветераны батальона «Донбасс» открыли огонь по активистам «Схидного корпуса». Причина стрельбы — конфликт по поводу блокады в районе.
Во время конфликта ветераны батальона «Донбасс» спрятались в детском саду, который находится не далеко. Через некоторое время они сдались полиции, бросив оружие.
EADaily напоминает, что украинские радикалы, блокирующие доставку угля по железнодорожным путям и автомобильные дороги, ведущие на Донбасс, заявили о намерении расширить блокаду по всей линии соприкосновения.
Ранее радикалы заявили о намерении продолжать железнодорожную блокаду, а также созвать 19 февраля на Майдане в Киеве «народное вече». Из-за дефицита угля украинское правительство 15 февраля на месяц ввело чрезвычайное положения в энергетике.
По материалам: http://eadaily.com/ru/news/2017/02/18/odin-chelovek-postradal-v-rezultate-perestrelki-dvuh-gruppirovok-v-harkove