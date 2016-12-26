Одесский журналист Григорий Кваснюк в прямом эфире News Front

28 декабря в 13:00 программа «На Самом Деле» выйдет в прямом эфире.

Ее постоянный ведущий Сергей Веселовский пообщается с одесским политологом и журналистом Григорием Кваснюком.

Григорий Витальевич является постоянным гостем наших эфиров, а также автором собственного проекта «Правда».

Заходите на наш канал в среду, в 13:00 и задайте вопрос гостю программы в прямом эфире под роликом в комментариях.

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По материалам: http://news-front.info/2016/12/26/odesskij-zhurnalist-grigorij-kvasnyuk-v-pryamom-efire-news-front/