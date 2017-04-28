Одесский суд отменил «десаакашвилизацию» улиц (ДОКУМЕНТ)

Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города.

Такое решение судья Андрей Бойчук принял, удовлетворив иск общественной организации «Самооборона Одессы».

Горсовет может обжаловать это решение в апелляции, но, скорее всего, не станет этого делать — учитывая сильный общественный резонанс и уголовное производство по факту возвращения улицам прежних названий.