Украина 

Одесский суд отменил «десаакашвилизацию» улиц (ДОКУМЕНТ)

0 коментариев
Одесский суд отменил «десаакашвилизацию» улиц (ДОКУМЕНТ) | Русская весна

Приморский районный суд Одессы признал незаконным и отменил решение горсовета о переименовании ранее декоммунизированных губернатором Саакашвили улиц и переулков города.

Такое решение судья Андрей Бойчук принял, удовлетворив иск общественной организации «Самооборона Одессы».

Горсовет может обжаловать это решение в апелляции, но, скорее всего, не станет этого делать — учитывая сильный общественный резонанс и уголовное производство по факту возвращения улицам прежних названий.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1493394753

Другие новости:

3j1v6w_1464633604

Верховная Рада обратится к сенату Франции с просьбой не снимать санкции

0
mhza33_1471909688

Децентрализация смерти подобна. Арина Матвеева

0
mdgwdf_1473416644

Пострадавшая Украина

0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *