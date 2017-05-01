Украина 

Одесский гудок: отдадим дань памяти погибших 2 мая (ВИДЕО)

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Одесский гудок: отдадим дань памяти погибших 2 мая (ВИДЕО) | Русская весна

Жители Республик Донбасса 2 мая отдадут дань памяти погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

В 13.00 2 мая по радио и телевидению прозвучат звуки метронома, а на предприятиях Республик прозвучит гудок. Трудящиеся минутой молчания почтут память погибших одесситов.

Донбасс призывает неравнодушных граждан Украины и России присоединиться к акции памяти.

Одесса 2 мая 2014 — эту дату антифашисты всего мира будут помнить в веках, наша задача — сохранить память о трагедии для наших потомков, чтобы подобное никогда не повторилось.

#ВСТАВАЙСТРАНАОГРОМНАЯ #VSTAVAJSTRANAOGROMNAYA

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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493633464

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