Одесский гудок: отдадим дань памяти погибших 2 мая (ВИДЕО)
Жители Республик Донбасса 2 мая отдадут дань памяти погибших в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.
В 13.00 2 мая по радио и телевидению прозвучат звуки метронома, а на предприятиях Республик прозвучит гудок. Трудящиеся минутой молчания почтут память погибших одесситов.
Донбасс призывает неравнодушных граждан Украины и России присоединиться к акции памяти.
Одесса 2 мая 2014 — эту дату антифашисты всего мира будут помнить в веках, наша задача — сохранить память о трагедии для наших потомков, чтобы подобное никогда не повторилось.
#ВСТАВАЙСТРАНАОГРОМНАЯ #VSTAVAJSTRANAOGROMNAYA
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По материалам: http://rusvesna.su/news/1493633464