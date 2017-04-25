Одесса. Три года… фильм Аркадия Мамонтова

Специальный корреспондент от 24.04.17 про события в Одессе 2-го мая 2014 года

Наверное один из сильнейших выпусков передачи. Фильм Мамонтова сильный ну и конечно люди, которые пережили всё это… Хотя студией не передать всю боль той трагедии.

Политические украинцы, приглашённые в студию ещё года полтора назад они бы отмазывались, пытались выкрутиться, сливали бы всё на несчастный случай. А вчера они ничего не отрицали. И даже косвенно подтверждали, что вся вина в гибели людей лежит только на эуропейских украицах и их кукловодах. И ещё в их глазах был страх. Они конечно понимали, что это Россия и с ними никто ничего не сделает. Но они судили по себе и по своей стране. А там, в подобной ситуации, находящиеся в студии просто порвали бы их на куски.

Михаил Михайлов

Метки по теме: Аркадий Мамонтов; Кризис на Украине; новости Одессы; новости Украины; Россия; Специальный корреспондент; Украина

По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/spetsialnyj-korrespondent-odessa-tri-goda-arkadij-mamontov-ot-24-04-17/