Одесса накануне 2 мая: националисты и власть запугивают горожан

В преддверии трагической годовщины 2 мая, когда более 40 людей поплатились жизнями за свое инакомыслие, в Одессе нагнетается настоящая истерия.

Со всех трибун и плоскостей профессиональные патриоты уверяют: на годовщину трагедии готовятся провокации, целью которых является дестабилизация «прекрасного европейского будущего в чудесном украинском городе».

Провокаторами объявлены потерявшие близких «куликовцы», несогласные с действиями властей одесситы, приезжие россияне и лично президент России Владимир Путин.

Конфликт реален

Слова о готовящемся вторжении РФ в Одессу летят из всех утюгов, переиначивая старый мотив на новый лад.

Например, лидер региональной ячейки националистов из «Правого сектора»* Сергей Стерненко уверяет, что «угрозы национальной безопасности в Одесском регионе нет, однако локальные стычки на местах — вполне возможны».

При этом Стерненко «успокаивает» жителей города фразой, что лично он и его побратимы наведут порядок и призывает всех «сознательных граждан также проявить инициативу». Дескать, нечего бояться каких-то «куликовцев», которые хотят прийти к Дому профсоюзов, дабы почтить память замученных там людей, мы им опять «наваляем».

«Проведение пророссийского шабаша в день спасения Одессы от войны является ненормальным явлением, — сказал Стерненко.

— Это противоречит здравому смыслу и принципам национальной безопасности, является недопустимым для страны, которая 4-й год находится в состоянии войны против России».

Главное управление разведки Минобороны Украины еще 25 апреля сообщило, что «специальные службы РФ готовят провокации на территории Одесской области под предлогом годовщины памяти жертв событий в Одессе 2 мая 2014 году и 9 мая».

Руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук в свою очередь завил, что обстановка в Одессе довольно напряженная, поэтому всем правоохранительным органам необходимо быть наготове, чтобы «предупредить провокации». Однако, не рискуя прослыть лжецом, тут же сообщает, что никаких предпосылок для «теракта» нет, поэтому не стоит волноваться.

А военный эксперт и публицист Алексей Арестович шлет своей аудитории страшные пророчества. По его словам, лично Путин и его приближенные отдали приказ о «дестабилизации обстановки» в Одессе, чтобы таким образом повысить свой политический рейтинг на фоне готовящихся в следующем году президентских выборов в России.

«Выборы президента России уже 18 марта 2018 года, совсем немного времени осталось. Единственный имидж, который позволит ему перебить имидж коррупционера и тирана, это — имидж собирателя земель, поэтому существует очень высокая вероятность того, что его избирательная кампания будет построена на „собирательстве земель“», — высказался Арестович, уверяя, что «собирательство» будет в первую очередь относится к Одессе (2,9 мая), Харькову и Запорожью (9 мая) — городам, где все еще «сильны пророссийские настроения».

Со стороны «куликовцев» никаких призывов или намеков на возможные провокации не наблюдается. Всего лишь приглашение прийти к Дому профсоюзов и помянуть погибших одесситов.

Что ожидает Одессу 2 мая

Исходя из многочисленных заявлений «патриотов», можно предположить, что День памяти жертв 2 мая будет довольно напряженным.

Призывы националистов в социальных сетях прийти к Дому профсоюзов и разогнать «сепаратистский шабаш» множатся с каждым днем. Нагнетание истерии среди доверчивых людей соседствует с радикальным замыслом «добить» то, что не удалось «добить» 3 года назад. Однако действительно ли будет конфликт?

Официальные лица города уверяют, что — нет, не будет. Губернатор Одесской области на совещании 25 апреля гарантировал своим согражданам полную безопасность. Дескать, любые действия, направленные против людей, не важно, под какими флагами они совершаются, будут жестко пресекаться.

«Сегодня многие говорят о возможных провокациях. На сегодняшний день мы в состоянии обеспечить порядок и безопасность. Кто будет нарушать — поедет в каталажку», — пообещал Степанов. Ему также вторит и прокурор области Александр Жученко, уверяя, что никаких проявлений экстремизма быть не должно, однако его заявлении крайне противоречивы.

По сообщению регионального ведомства, жители Одессы должны воздержаться от участия в несанкционированных массовых акциях, включая, видимо, и акцию 2 мая. Наверное, исключительно добровольными отказами «куликовцев» и сочувствующих им в митинге у Дома профсоюзов, Жученко пытается не допустить провокаций.

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Виталий Диденко

Украина.ру

* Запрещенная на территории РФ экстремистская организация.