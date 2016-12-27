Очевидец крушения Ту-154 рассказал о последних секундах полета лайнера: СМИ

Подробности катастрофы Ту-154, который разбился 25 декабря после взлета из аэропорта Адлера, рассказал очевидец. Он, как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, наблюдал за последними секундами лайнера с катера в акватории Сочи.

Как стало известно, очевидец — сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ. По его словам, самолет в какой-то момент стал быстро снижаться к поверхности моря, при этом Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом. Очевидец, по словам источника, даже сравнил положение самолета в этот момент с мотоциклом, поставленным его водителем на заднее колесо. Еще через мгновение, по его словам, самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Как полагают эксперты, к подобному сценарию развития событий могли привести ошибочные действия пилотов, попытавшихся слишком энергично поднять машину вверх. Таким образом, предположительно, самолет был выведен на закритические углы атаки, что привело к потере скорости и подъемной силы на крыльях и снижению Ту-154 к поверхности моря. При этом не исключаются и технические проблемы.

Ранее, как уже сообщало EADaily, источники ТАСС в силовых структурах предположили, что командир самолета Ту-154, скорее всего, пытался посадить самолет на воду. Об этом говорят разрушения хвостовой части самолета. «Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал собеседник агентства, отметив, что хвостовая часть еще не поднята на поверхность.

Катастрофа произошла рано утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова.