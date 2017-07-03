Очередной митинг ногайцев в Дагестане завершился штурмом администрации

3 июля в райцентре Ногайского района Дагестана селе Терекли-Мектеб состоялся митинг против давления властей республики на выборы главы муниципалитета. Это событие стало продолжением Общероссийского съезда ногайцев России, который 14 июня собрал в самом северном районе Дагестана более шести тысяч человек со всей России. Как сообщало EADaily, поводом для митинга стали попытки руководства Дагестана форсировать передачу земель Ногайского района под постоянные поселения отгонных скотоводов из горных районов республики.

Организаторы съезда утверждают, что эти требования республиканская власть проигнорировала, одновременно попытавшись провести на должность главы района угодного им человека — бывшего начальника РОВД Баймагомеда Ярлыкапова. По словам активистов, на днях он в нарушение устава района, без согласования с собранием депутатов, был назначен заместителем главы администрации, а 3 июля стало известно о его утверждении врио главы Ногайского района.

Это известие вызвало возмущение среди митингующих, после чего они ворвались в здание районной администрации через кордон полиции. Помимо требования отменить решение о назначении Ярлыкапова, прозвучало и предложение провести референдум о выходе Ногайского района из состава Дагестана в пользу Ставропольского края, сообщает дагестанское РИА «Дербент». Такие идеи не раз выдвигались на рубеже 1980-х и 1990-х годов, но статус-кво был сохранен, и долгое время вопросы сецессии ногайцев в Дагестане всерьез не обсуждались. На данный момент принято решение провести завтра, 4 июля, сессию депутатов Ногайского района, на которой будет поднят вопрос о законности назначения Баймагомеда Ярлыкапова на должность и.о. главы муниципалитета.

Следует также отметить, что акции ногайцев проходят при полнейшем отсутствии реакции со стороны властей Дагестана. Официальное РИА «Дагестан» сделало вид, как будто съезда ногайцев в середине июня не было вовсе, не выступил с официальным заявлением и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, хотя в неформальной кремлевской «зачетке» подобные нежелание или неспособность региональных властей, особенно на Кавказе, реагировать на конфликты такого рода является весьма тяжким проступком.

Несколько лет назад затяжной конфликт с этнической подоплекой привел к отставке главы Карачаево-Черкесии Бориса Эбзеева, а в начале 2012 года массовые волнения в городе Лермонтове, где жители вышли на улицу, требуя не допустить присоединения к соседнему Пятигорску, стали «сигналом на выход» для тогдашнего губернатора Ставрополья Валерия Гаевского. С другой стороны, Рамазану Абдулатипову, по большому счету, нечего терять — второй срок во главе Дагестана ему не светит из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе (в августе политику исполняется 71 год), а до окончания первого срока остается не так много времени. К тому же за предшествующие четыре года Абдулатипову и его команде со стороны федерального центр сходило с рук так много, что отведенные нынешним дагестанским властям пределы попустительства выглядят почти безгранично.