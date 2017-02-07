Очереди при Путине – о чем судачит там подкованный в большой политике народ?

Вот говорят – при Путине в магазинах очередей нет.

А в почти миллионном городе N, в одном мясном магазине – очередь есть. Да ещё какая – хвост ее, бывает, и на улицу выходит. Поскольку с 9.00 и до 15.00 в понедельник, среду и пятницу в там мясо продается на десять рублей дешевле за кило, чем в других магазинах города. Скидка, значит, такая. «Путинская» – как окрестили ее благодарные участники.

И уже с восьми утра на улице часто выстраивается очередь в ещё закрытый магазин. Безработные патриоты, пенсионеры и пенсионерки, составляющие добрую половину населения города N. – основной костяк этой очереди времён Путина.

В эти времена в почти миллионом городе N закрылись те заводы, фабрики и прочие предприятия, что работали даже при Ельцине. И жители поделились на три социальные группы: 1– пенсионеры, 2 – безработные патриоты, 3 – таксисты. Пенсионеры с пенсией больше чем в 9000 рублей считались зажиточными и ни в чем себе не отказывали – в отличие от безработных патриотов и работающих таксистов.

Пенсионеры и пенсионерки помнили еще Великие Очереди времен развитого социализма, знали правила этих очередей и свято их блюли. Если какой-нибудь хитрец пытался пройти к вожделенному прилавку со словами «Мне только посмотреть» – грудью вставали за защиту святых правил Великой Очереди и вышвыривали прохиндея вон.

Все очередники были насквозь пронизаны духовными скрепами. Сакральное таинство ценностей поселилось у каждого глубоко внутри. Заряженные с вечера Киселевым, Соловьем и Норкиным, они стояли в своей очереди со счастливым выражением на лицах.

Разговоры там были самые разные. Большинство членов очереди очень переживало за тяжелое положение в таких странах как Украина, Сирия, Ирак и Афганистан. Иные переживали за граждан Евросоюза – в связи с огромным притоком мигрантов и ростом преступности в Европе. Были и те, кто тяготился ростом безработицы в Англии, Дании, Нидерландах, Швеции и ряде других стран.

Очень многие в очереди откровенно возмущались вероломной политикой Порошенко и осуждали наглые вылазки бандеровской военщины.

Были и негодующие по поводу беспредела полицейских США в отношении беззащитных афроамериканцев…

А сколько гневных речей произносилось в адрес ненавистной американской марионетки Меркель! Глубокую озабоченность всей очереди вызывало расширение НАТО на Восток, а также несоблюдение украинской стороной Минских договоренностей.

Впрочем нашлись там и такие, кто осторожно стал критиковать действия батьки Лукашенко в ходе последнего конфликта между Россией и Беларусью…

При этом вся очередь дружно поддерживала мудрую политику выдающегося политического и государственного деятеля, пламенного борца за мир во всём мире – Владимира Владимировича Путина. Все стояльцы выражали ему безграничное доверие и глубокую благодарность за неустанную заботу о народном благе и процветании Великой Отчизны.

…Так за обсуждением главных своих проблем жители города N медленно, но верно продвигались к вожделенным кускам свинины и говядины. И купив эти куски с очень хорошей скидкой (аж 10 рублей с каждого кг), участники очереди разбредались по своим квартирам.

Приготовив борщ, они включали телевизоры, где их уже ждали эти же самые народные любимцы: Киселев, Соловьев, Норкин.

Наевшись борща, горожане погружались в хитросплетения большой политики. С волнением наблюдали, как еле-еле выживают на свои крохотные пенсии пенсионеры Украины. Как наглеют сексуальные извращенцы Франции и Испании. Как в Штатах враги Трампа пытаются исказить его дружелюбную в адрес России и лично Путина политику…

Как плохо жить в этом безумном, безумном, безумном внешнем мире! – восклицали в сердцах они. И как прекрасно в нашей Отечественной Очереди со скидкой в целых 10 рублей за кг!

…И когда Путину рассказали об этом и показали сэлфи восхищенных его триумфальной политикой очередников, он растрогался до слез. И даже поцеловал в животик одну старушку с фотки – с еще комсомольской ленточкой на штопанном воротнике пальто.

По материалам Виталий Еркаев

По материалам: http://publizist.ru/blogs/107999/17102/-