Очередь к «мощам святого айфония», «100 млн. жертв коммунизма» и прочее — обзор главных новостей недели на канале РВ (ВИДЕО)

Программа «Диванная Аналитика» на канале «Русской Весны».

Выпуск № 2. Дмитрий Перетолчин и Андрей Фефелов обсуждают самые злободневные новости недели: таинственная история «Яблока», призрак социализма бродит по Америке, заявление Госдепа о ста миллионах жертв коммунизма, «антикоррупционная» буря в Саудовской Аравии, кто стоит за отделением Каталонии, медицинская реформа на Украине и другое.

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