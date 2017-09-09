Обходной манёвр: как США собираются ввести новые санкции против КНДР (ФОТО)

В понедельник США вынесут на обсуждение Совбеза ООН новый проект резолюции по КНДР.

Документ предполагает частичное или полное снятие санкций против Пхеньяна в случае прекращения Северной Кореей своей ядерной программы.

В то же время Вашингтон призывает ужесточить ограничительные меры, если КНДР откажется идти навстречу.

RT выяснял, что стоит за инициативой США, как отнесутся к ней Москва и Пекин и согласится ли Пхеньян на предложения Соединённых Штатов.

Сменят гнев на милость?

США впервые предложили снять санкции против КНДР, если Северная Корея свернёт свою ядерную программу. Об этом говорится в новой резолюции по КНДР, которую американская сторона планирует представить на рассмотрение Совета Безопасности ООН в понедельник, 11 сентября.

Как стало известно российским СМИ, документ предполагает смягчение или даже снятие санкции с КНДР, если Пхеньян откажется от разработки ядерного оружия, и введение новых санкций, если Северная Корея продолжит игнорировать резолюции Совбеза ООН.

«Эта резолюция показывает, что Соединённые Штаты войны на полуострове не хотят», — заявила RT старший преподаватель кафедры американских исследований СПбГУ Ирина Ланцова.

США выступили с предложением ужесточить санкции против Северной Кореи после того, как 3 сентября КНДР провела шестое испытание атомной бомбы (и второе испытание термоядерного оружия) за свою историю.

Мощность ядерного заряда составила около 100 килотонн в тротиловом эквиваленте. По заявлениям северокорейских СМИ, новая термоядерная боеголовка может быть размещена на межконтинентальных баллистических ракетах, испытанных КНДР ранее.

Ракетное испытание в КНДР

Позже южнокорейские медиа заявили о подготовке Северной Кореей нового пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Предполагается, что испытание пройдёт в конце этой недели и будет приурочено к празднуемому 9 сентября дню образования КНДР.

Ранее президент США Дональд Трамп угрожал КНДР «огнём и яростью», а источники американских СМИ в Пентагоне сообщали о подготовке превентивного удара по Северной Корее.

Теперь, по словам Ланцовой, Вашингтон демонстрирует, что не готов на военные действия против Пхеньяна, даже если тот продолжает систематически нарушать резолюции Совбеза ООН и развивать ракетно-ядерную программу. Были оценены риски, и стало очевидно, что война чревата очень большими потерями.

«Я думаю, Соединённые Штаты поняли, что лобовое проталкивание санкционного подхода, который применялся до сих пор ими в Совете Безопасности, встретит жёсткое сопротивление со стороны России и Китая», — пояснил в беседе с RT руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Он подчеркнул, что и Москва, и Пекин выступают за выполнение резолюций Совета Безопасности ООН по Северной Корее во всей их полноте, а эти резолюции, помимо прочего, содержат призыв ко всем сторонам, в том числе США, сесть за стол переговоров.

«Это знак для Северной Кореи. США могут заявить, что вот наконец-то они сделали шаг навстречу. Теперь можно ждать реакции со стороны Пхеньяна», — утверждает Ланцова.

Однако, как считает эксперт, изначально враждебная позиция Соединённых Штатов по отношению к Северной Корее и её статус как государства-изгоя уменьшают шансы на то, что КНДР согласится на предложения США.

К тому же исчезнет возможность сокрушительно ответить на иностранное вторжение, поэтому северокорейцы предпочитают развивать свою ядерную программу, чтобы сделать любую попытку агрессии неприемлемой для американской стороны.

«В Северной Корее хотят обеспечить себе возможность гарантированного удара по США, и пока они это не добьются, они не успокоятся», — утверждает Ланцова.

План Б

В случае отказа КНДР свернуть свою ядерную программу американцы предлагают ввести дополнительные санкции против Северной Кореи. В частности, сообщается о намерении ввести тотальное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в Северную Корею, а также запретить импорт текстильной продукции из КНДР.

Ещё одна мера давления на Пхеньян, которую американцы хотят предложить мировому сообществу, — введение новых ограничений на ведение бизнеса с Северной Кореей или на найм северокорейской рабочей силы. В частности, США предлагают запретить создание любых совместных предприятий с Северной Кореей.

Эти предложения американцев не что иное, как ужесточение уже введённых резолюцией от 5 августа 2017 года ограничительных мер против КНДР. Эта резолюция предусматривала также введение санкций против северокорейских судов, уличённых в нарушении санкционного режима. Теперь США предлагают дать право странам — членам ООН задерживать и перехватывать эти корабли.

Особое место в новой резолюции, как пишут СМИ, занимает вопрос персональных санкций против северокорейского руководства. Впервые США предлагают ввести ограничительные меры лично против Ким Чен Ына, его министров и руководителей правящей в КНДР Трудовой партии Кореи.

Никки Хейли

По словам Ланцовой, новые санкции американцев не принесут ничего хорошего, поскольку могут быть восприняты в КНДР как попытка заставить северокорейское руководство потерять лицо.

«На Дальнем Востоке очень важно не терять лицо, о чём зачастую забывают западные переговорщики. Нельзя давить, нельзя доводить до крайности, — утверждает эксперт. — Давление может привести к тому, что Ким Че Ын воспримет это как попытку заставить его потерять лицо».

С другой стороны, даже если какие-то санкции и будут введены, не факт, что они будут исполняться, в первую очередь Пекином.

«Для Северной Кореи санкции — это болезненно, но не смертельно. Северокорейская экономика может обеспечить себя всем, кроме углеводородов. Развиваться они всё равно будут», — считает Ланцова.

Жебин отмечает, что, объединив обещания пойти на уступки с мерами дальнейшего санкционного давления в один документ, США могут попытаться протолкнуть в Совбезе усиление санкций против Северной Кореи.

«Очень внимательно надо смотреть на текст резолюции, потому что она может быть заведомо неприемлемой для КНДР, но американцы получат возможность ужесточать санкции», — полагает эксперт.

Позиции Москвы и Пекина

Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, наша страна рассматривает предложения американской стороны. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что потенциал санкционного давления на Северную Корею исчерпан.

О непродуктивности санкций говорил и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Наша цель — решить проблему Корейского полуострова. Не уверен, что новый пакет санкций будет этому способствовать в условиях, когда мы только месяц назад приняли довольно жёсткую санкционную резолюцию 2371 — приняли её консенсусом, и она ещё до конца не выполнена», — считает дипломат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 сентября подтвердила приверженность России этому подходу.

«Мы ведём активную работу со всеми сторонами на различных уровнях с целью поиска путей мирного решения комплекса проблем Корейского полуострова. Убеждены, что политика максимального давления на КНДР, в том числе санкционного, себя исчерпала», — заявила Захарова.

В свою очередь, министр иностранных дел Китая Ван И намекнул на возможность введения новых санкций против Северной Кореи.

«Учитывая развитие событий на Корейском полуострове, Китай согласен, что Совет Безопасности ООН должен дополнительно отреагировать и принять дополнительные меры, — подчеркнул Ван И. — Все новые действия международного сообщества против КНДР должны служить цели прекращения ядерной и ракетной программ КНДР, в то же время способствуя возобновлению диалога и консультаций».

Министр иностранных дел Китая Ван И

Это сообщение китайской стороны поступило после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина по Северной Корее.

Эксперты отмечают, что усиление санкций, которое предлагают США, может поставить население Северной Кореи на грань выживания.

«Китаю не выгоден коллапс Северной Кореи, — утверждает Ланцова. — Китаю выгодно поддержание статус-кво или снижение напряжённости, чтобы США снизили своё присутствие на Корейском полуострове».

Санкции можно расширить, но северокорейский режим, если его загонят в угол, может пойти на крайние меры.

«Можно пойти на замораживание всех счетов в иностранных банках, расширение списка лиц, попадающих под санкции, запретить полёты за рубеж северокорейской гражданской авиации, наложить запрет на заходы вообще всех судов в северокорейские порты.

Арсенал не исчерпан, но вопрос в том, как будет реагировать КНДР на такие санкции, — говорит Жебин. — Американцы по-прежнему думают, что будет война, которую они будут наблюдать по телевизору. Но всё может быть совсем иначе».

Сделка для Кореи

По словам Марии Захаровой, конечным результатом политики давления на Северную Корею может стать «либо военная катастрофа в Северо-Восточной Азии, либо катастрофа гуманитарная непосредственно в КНДР».

«Важно не допустить развития ситуации по этим неприемлемым сценариям», — заявила официальный представитель МИД России.

По её словам, предлагаемой Россией и Китаем дорожной карте корейского урегулирования (прекращение ядерных испытаний в обмен на замораживание военной активности США и Южной Кореи, угрожающей КНДР) альтернативы нет, но Россия открыта для новых предложений.

Жебин полагает, что помочь выйти из санкционного тупика может принятие такой резолюции Совбеза ООН, которая бы чётко прописала, какие санкции будут отменяться в ответ на те или иные шаги КНДР. Кроме того, по словам эксперта, мировое сообщество должно предоставить КНДР гарантии безопасности. В качестве одной из них Северная Корея рассматривает заключение мирного договора с США и Южной Кореей: до сих пор по итогам Корейской войны 1950–1953 годов такой договор не заключён, а Южная Корея даже не является участницей соглашения о перемирии, подписанного представителями Китая, КНДР и США.

«Если эта резолюция будет содержать конкретные шаги по снятию санкций и возможным гарантиям безопасности КНДР в ответ на замораживание, а затем и шаги по сворачиванию её ракетной и ядерной программ, то такая резолюция имеет шансы на успех и может положить начало движению в сторону денуклеаризации Корейского полуострова», — утверждает эксперт.

По словам Ланцовой, мировое сообщество может вернуться к опыту шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР, которые проводились в начале 2000-х годов. Тогда Россия, США, Китай, Южная Корея и Япония почти добились заморозки ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

«Как бы ни критиковали шестисторонние переговоры, был период, когда они были эффективны», — считает Ланцова.

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Александр Бовдунов