Обвиняемый в связях с Россией Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, его отставка может быть связана с его контактами с Россией.
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На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций», введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за «кибератаки на выборы в США в 2016 году».
Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.
По материалам: http://rusvesna.su/news/1487048050