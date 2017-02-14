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Обвиняемый в связях с Россией Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности

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Обвиняемый в связях с Россией Майкл Флинн покинул пост советника президента США по нацбезопасности | Русская весна

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, его отставка может быть связана с его контактами с Россией.

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На прошлой неделе Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Ссылаясь на «нынешних и бывших официальных лиц США», издание отмечает, что переговоры «давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций», введенных администрацией экс-президента Барака Обамы за «кибератаки на выборы в США в 2016 году».

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1487048050

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