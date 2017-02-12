Обвалили социалку, на радость врагам России

В России вроде бы ничего такого не произошло, а карточки, как признает правительство, нужны. Доработались! По официальной статистике, в 2016 году в стране насчитывалось свыше 20 млн малоимущих, чей доход ниже прожиточного минимума, а 5 млн вообще нищие, они получают в месяц менее МРОТ, менее 7800 руб. Чтобы поддержать жизнь в этих людях, правительство Медведева решило подкормить их баллами. Инициатива вызвала множество вопросов. Депутаты надеялись услышать разъяснения от вице-премьера, но Ольга Юрьевна обошла неудобную тему.

Для думцев она заготовила улыбку и поздравления… С чем? «С восстановлением исторической справедливости, системы индексации пенсий», – радостно провозгласила Голодец. На лицах депутатов отразилось недоумение. Олег Смолин (КПРФ) заметил, что поздравлять особо не с чем. Восстановление-то неполноценное. Работающих пенсионеров опять лишили законной индексации, как будто оштрафовали за то, что они остаются в рабочем строю. Даже работающих инвалидов оставили без индексации, хотя зарплата у них максимум 11 тыс. 600 рублей. У кого отняли копеечку? На ком сэкономили? Да еще говорят о справедливости. Если так и дальше пойдет, то, по словам О. Смолина, страна потеряет трудовые ресурсы и возможность реализовать социальную программу об обязательном трудоустройстве не менее 40% инвалидов.

К тому же пенсии, согласно действующему закону, должны быть проиндексированы не на 5,4%, а на 5,9%. Опять правительство химичит? «Пенсии будут доиндексированы с 1 апреля», – пообещала Голодец и признала, что надо бы вернуться к обсуждению данного закона. Впрочем, Голодец придется вернуться ко многим социальным вопросам, которыми ее ведомство практически не занимается, все пущено на самотек.

Но больше всего досталось зампремьера по зарплатам. Что ж удивляться всеобщему обнищанию населения, если фонд оплаты труда в РФ составляет всего 25% ВВП – в два раза меньше, чем в большинстве стран мира. А МРОТ вырос всего на 300 рублей – с 7500 до 7800 рублей. И Голодец, в чьи обязанности входит заботиться о социальном благополучии граждан, согласилась с так называемым «повышением». Она не противостояла утверждению в правительстве самых унизительных для цивилизованного общества социальных стандартов и самому ничтожному уровню оценки труда граждан РФ. В итоге зарплаты в России в 3 раза ниже, чем в странах Евросоюза.

Недавно вице-премьер Олег Рогозин возмущался величиной оплаты труда рабочих на Воронежском механическом заводе, где собираются космические двигатели «Протон-М». Люди там получают всего 10–15 тыс. рублей в месяц. Оплату напряженного труда на уровне пенсии Рогозин расценил как диверсию, и в ней, по его мнению, кроется причина аварий «Протонов», в них выявлены технологические неисправности, из-за чего срываются космические программы государства.

А как расценивать то, что многие годы не выполняются Майские указы президента? Подавляющему числу педагогов, врачей не платят положенную зарплату на уровне среднего размера по региону. В прошлом году вообще зафиксировано снижение зарплат в 52 регионах в сфере образования. А если у людей нет денег, подчеркивали депутаты, то и покупательная способность у них низкая, в экономике идет вялый оборот средств, а это не способствует выходу страны из кризиса.

Кроме малооплачиваемых, в стране тысячи трудящихся вообще ничего не получают. Два года остаются без зарплаты шахтеры Гуково. «Решили вопрос» только на бумаге, а денег горняки до сих пор не увидели. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил на имя Голодец очередное письмо с напоминанием, что ее прямая обязанность сделать все для возврата заработанных денег шахтерам ГК «Кингкоул».

И не только им, а всем работникам, обманутым работодателями. В цифрах о задолженности – путаница, указал коммунист Николай Коломейцев. По статистике, за прошлый год сумма долгов перед работниками составляет около 3 млрд рублей. А Роструд отчитался, что погашено долгов за 2016 год на 26 млрд рублей. Откуда 26 миллиардов? Нестыковки в цифрах говорят о том, что задолженность значительно выше, чем официальные 3 млрд рублей. Чиновники скрывают правду. В минувшем году по стране прокатилась волна выступлений граждан, требующих вернуть им заработанное. Многие до сих пор ждут справедливости. Что сделано социальным блоком правительства, чтобы вернуть людям долги? Ничего…

На Дальнем Востоке, по словам Николая Харитонова (КПРФ), продолжается отток населения. Причины – нет хороших заработков, качество жизни дальневосточников по многим показателям ниже, чем в среднем по России. Бесплатным гектаром этого не исправить. Низкое качество образования, здравоохранения, низкие доходы вынуждают людей уезжать…

«У нас произошло реальное падение доходов населения по всей стране, но, насколько они упали на Дальнем Востоке, превзошло средние показатели… Причем инвестиции на Дальнем Востоке растут, а доходы населения падают. Это противоречивая политика, которая должна быть исправлена… Зарплаты – самый сложный вопрос. Надо стремиться к увеличению стоимости оплаты труда… Мы видим проблему, потому что проигрываем конкуренцию в борьбе за профессиональные кадры», – беспомощно оправдывалась Голодец.

На таком же уровне она реагировала на наболевшие вопросы об отсутствии медпомощи в селах, о продолжающемся закрытии сельских школ и нехватке учебных мест, дело доходит до драк между родителями, пытающимися устроить своих детей в школы, об отсутствии яслей, безработице в регионах.

Как установила Счетная палата, половина населенных пунктов страны не имеют общественного транспортного сообщения с близлежащими учреждениями социальной сферы, в том числе – поликлиниками и больницами, 16 тыс. населенных пунктов, где проживают 5 млн застрахованных лиц, не охвачены медицинскими организациями, в 60 тыс. сел не хватает детских садов, 400 тыс. детей не могут получать дошкольное образование, в 55 тыс. населенных пунктов не хватает школ, 300 тыс. детей младшего школьного возраста не могут учиться. Сельская местность наполовину не подключена к интернету, в селах ликвидируются почтовые отделения, закрываются библиотеки, Росстат констатирует убыль сельского населения.

«А знает ли госпожа Голодец, что пособие по уходу за ребенком с 1,5 до 3 лет – 50 рублей?» – выясняла депутат-справросс Ольга Епифанова. Сумма смехотворная! Если ребенка воспитывает мама-одиночка, ей надо выходить на работу. А куда деть малыша? Ясли ликвидированы. Пора восстанавливать то, что было при советской власти. Но к таким признаниям Голодец не готова. Она – рыночник, других в кабмине нет. Она в курсе, что введенный правительством принцип так называемой «адресности» свел на нет помощь семьям. До сих пор отсутствуют четкие критерии определения адресности и нуждаемости. Чиновники не спешат их разрабатывать. Без них проще отказывать беднякам даже в мизерных социальных выплатах.

Пришлось Ольге Юрьевне выслушать и обвинения. «Вы не соблюдаете законодательство, которое обязывает отвечать гражданам на письма и обращения», – заявил Сергей Катасонов (ЛДПР). Он и его избиратели многократно направляли Голодец запросы, касающиеся выплат ЕДК (ежемесячная денежная компенсация). Почему ЕДК в Оренбургской области в 3 раза меньше, чем в Самарской? В Оренбургской области соцподдержка по ЕДК составляет 333 рубля, а в Самарской – 1200 рублей, в Башкирии – 930 рублей, хотя регионы равные по своим условиям. Граждане хотят понимать, почему создано такое неравенство. Ни сама Голодец, ни ее аппарат не дают вразумительного ответа. Разве что отделываются отписками.

Дискуссия была жесткой. Депутаты выяснили, что ни в одном направлении социальной политики в подразделении Голодец не предусматривается никаких положительных перемен. В коммуналке – только рост тарифов, в социальной поддержке – снижение, в оплате труда – никакого увеличения. Так за что эти чиновники получают зарплату, в десятки раз превышающую оплату труда медиков, врачей, библиотекарей, воспитателей?

Как экономист, Ольга Юрьевна могла бы внести положительную лепту в умирающую социалку, поддержать введение прогрессивной шкалы подоходного налога. Это же ненормально, когда 10% россиян владеют 90% богатств страны. Но способна ли Голодец прочувствовать то унизительное состояние простого человека труда, который получает копейки, или страдает от безденежья, потому что собственник умыкнул у него зарплату?

Противоречивая социально-экономическая политика, проводимая правительством, положительно сказывается на благосостоянии самой Голодец. Народ беднеет, а Голодец богатеет. Ее доходы, согласно декларации за 2015 год, выросли более чем на 8 млн рублей: с 14,9 млн в 2014 году до 23,1 млн в 2015-м. У нее в собственности две квартиры в России, доля в 250-метровой квартире в Италии и даче в Швейцарии, а также еще одна квартира в РФ – в пользовании. Не болит голова у вице-премьера о том, как прожить. А народу – 50 рублей пособия.

При таком неравенстве, которое становится в РФ нормой, вряд ли удастся сгладить нарастающее в обществе недовольство введением продуктовых карточек с виртуальными баллами.

Галина ПЛАТОВА 11.02.17