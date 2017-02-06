Обстрелами ВСУ повреждено два дома и медпункт в Коминтерново

Два дома и здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Коминтерново на юге ДНР получили повреждения при обстрелах со стороны украинских военных.

«Сегодня около 10 утра в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Коминтерново были повреждены два дома по улице Победы, 15 и 25.

По этой же улице зафиксировано попадание в здание сельского фельдшерского-акушерского пункта (лечебно-профилактическое учреждение, осуществляющее первичную медицинскую помощь в сельской местности — прим. ред)», — передает ДАН со ссылкой на и.о. главы Новоазовского района Анатолия Яновского.

Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: ВАЖНО: Колонна бронетехники ВСУ выдвигается на позиции в Мариуполе (ВИДЕО)

Ранее сообщалось, что ВСУ с вечера 5 февраля не прекращали обстрелы сел Саханка, Ленинское и Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики.