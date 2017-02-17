«Общество Херсона». Памяти Михаила Толстых

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Жителей Херсонской области обратились к президенту Украины Порошенко с просьбой присвоить Михаилу Толстых (позывной «Гиви») звание героя Украины посмертно.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. В рядах ополчения ДНР с самого начала конфликта в Донбассе. С мая 2014 года принимал участие в боях за Славянск, затем за Иловайск, с сентября – за донецкий аэропорт. Герой ДНР, кавалер двух георгиевских крестов, награжден медалью «За оборону Славянска», полковник Вооруженных сил ДНР. На Толстых неоднократно совершались покушения, был несколько раз ранен в боях.

Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит украинскими спецслужбами 8 февраля 2017 года. Полковник был взорван выстрелом из РПО «Шмель» в своем рабочем кабинете в Донецке.

Метки по теме: Гиви; Порошенко; убили Гиви; Херсонская область

По материалам: https://news-front.info/2017/02/17/obshhestvo-hersona-pamyati-mihaila-tolstyh/