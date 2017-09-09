Все, так или иначе но ненавидят насильников. Вникать в эту природу должны психиатры и эксперты по профессиональной работе. Любое насилие перед личностью осуждается обществом , наказывается уголовным кодексом и государством. Насилие ,через невозможность противостоять насильнику серьезный удар по психике возможно иногда не восполнимый, рождающий оклонения личности ..фобии, мании .

Теперь перейдем к главному насильнику—государству.

Его специфика :построение общества под нужность сегодняшнего момента и есть перманентное насилие перед каждой личностью. Воспитание патриотизма, стойкой убежденности в незыбленности руководящей власти — не то чтобы вмешательство в личную свободу а ее полное подчинение поставленным сверхзадачам.

Сиди и вникай, обсуждай , проникайся ее сутью, полюби ее на генетическом уровне . Люби отчизну,не раскачивай лодку ,лишь бы не было войны.

Так со временем манипулируя сознанием в народе победившем фашизм, выросло общество 86 процентов.

Оно уже способно перенести самые шокирующие эксперименты, как космонавт в открытом космосе .Мерять его пределы выносливости опастно ,так как ограничители находятся в самом дальнем его рубеже ,где-то на грани предела жизни. Так далеко ,как холодильник не достанет и не в силах конкурировать ,когда на кону доза наркомана —жизнь или смерть ,выстроенная подконтрольными СМИ , пугающими терактами и атаками Игил .

Как противостоять этому беспределу государства опрокинувшему всю свою мощь воспитания опущенных рабов не смеющих в самых своих смелых снах и мечтать о наличии собственных потребностей в понятии свободы в любом не запрещенном заповедями проявлениии. Это ведь такое кощунство перед родным госудрством о помышлении которого и думать не смей.

Все революции — запрещены!

Своеволие народа—запрещено!

Референдумы ,как проявление народовластия — вообще запрещены !

Ничего нельзя!

Хочешь собратся и почитать накрасной площади конституцию— пройдемте в автозак, перепишем ваши данные ,замерим и проверим на практике всю ширину и долготу ваших возможностей.

Я сейчас начну размышлять о демократии и сразу-же … отъеду в лефортово на профилактическую очистку организма от нанесения на береговую линию мусора и отходов вырвавшихся в недосягаемые дали путешественника возомнившего о чистом заходе солнца за горизонт событий.

Так блуждая по лаберинтам оставленных свобод ,можно констатировать реальность факта.

Нам нет ни какой иной возможности избежать революции, если конечно у нас нет желания закончить этот божественный эксперимент.

Нивелирование социальных завоеваний СССР , пенсий , бесплатной медицины и образования вплоть до высшего, бесплатного жилья ,выбора професси ..свободного труда и его обязательной оплаты.

Это все, новым временем ставится в область необязательности расплывчатости и дарит такое понятие, как отсутствие уверенности в завтрашнем дне , не стабильности .

Эти неясности полностью вышибают из подног любое желание вкладыватся в такую страну , развивать то что не стабильно и непрочно вообще-то не имеет смысла.

Компрадорская «элита» как никогда в курсе .Стабильность -фундамент в отсутствии которого все обречено на крушение. Зачем вкладыватся в экономику предреволюционного ,мятежного ,обварованного народа питающегося желанием всковырнуть все это воровское образование на своем многострадальном теле.

Тут перспектвны только одни . Бизнес проекты: выкачать то безусловно актуальное что имеет однозначный спрос—недра. Чем и занимаются Усмановы ,Прохоровы….

А далее уже просто не выгодно находится на поле боя против обманутого народа . Ведь его прозрение, лишь дело времени .

Капиталл имеет устойчивое желание в бесконечности эксплуатации… ,дальше в борьбу вступит роботизация и высокие технологии ,вплоть до искусственного разума — это и есть квинтессенция возможностей ,проигрышем в которой является само понятие человечество ,как бы пафосно это не звучало.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/109993/20196/86