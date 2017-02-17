ОБСЕ: В местах хранения отсутствует 144 единицы военной техники ВСУ

Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на минувшей неделе не обнаружили в местах хранения 144 единицы вооружения и техники Вооруженных сил Украины. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он отметил, что миссия ОБСЕ в ежедневных отчетах подтверждает факты нарушений украинской стороной минских соглашений в части отвода техники и вооружений. «На этой неделе в отчетах миссии зафиксировано отсутствие: РСЗО „Град“ — 13 единиц; 152-миллиметровых гаубиц „Гиацинт-Б“ — 10 единиц; 152-миллиметровых САУ „Акация“ — 22 единицы; 152-миллиметровых самоходных гаубиц „Гвоздика“ — 17 единиц; 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30 — восемь единиц; 120-миллиметровых минометов — 28 единиц; 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 „Рапира“ — 14 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 32 единицы», — перечислил Марочко.

Разведка Народной милиции ЛНР продолжает выявлять на позициях ВСУ вдоль линии соприкосновения вооружение, запрещенное минскими соглашениями, сказал Марочко.

Как сообщало EADaily, в конце января обстановка у линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась. Контактная группа 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь и к 5 февраля отвести в места хранения военную технику по всей линии соприкосновения. Однако ни один из пунктов заявления не был выполнен Вооруженными силами Украины. В среду, 15 февраля, по итогам очередного заседания контактной группы вновь было принято решение об отводе всех запрещенных соглашениями вооружений к 20 февраля.