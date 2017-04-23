ОБСЕ подтвердила «серьёзный инцидент» под Луганском

Миссия ОБСЕ на Украине в официальном Twitter подтвердила «серьёзный инцидент» в ЛНР. В сообщении не содержится подробностей и о подрыве автомобиля не говорится.

«Мы можем подтвердить, что с патрулём ОБСЕ произошёл серьёзный инцидент в Луганской области», — сообщается в Twitter.

Также в ОБСЕ пообещали опубликовать подробную информацию о случившемся.

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Как сообщала «Русская Весна», сегодня при подрыве автомобиля ОБСЕ в Луганской Народной Республике один член миссии погиб и трое получили ранения.

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