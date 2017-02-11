ОБСЕ фиксирует «неприемлемо высокое» количество нарушений прекращения огня в Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон в Донбассе неприемлемо высоко.

«Число нарушений по-прежнему остается неприемлемо высоким. С полуночи 9 февраля до полуночи 10 февраля СММ зафиксировала 460 нарушений режима прекращения огня, из которых 280 — были взрывы, — передает ДАН со ссылкой на замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуга.

— За неделю до этого количество нарушений составляло десятки тысяч».

Ранее сегодня сообщалось, что оперативное командование ДНР за минувшие сутки зафиксировало 438 раз обстрелов прифронтовых территорий Республики со стороны ВСУ. В командовании добавили, что обстановка в Республике продолжает оставаться напряженной: противник продолжает вести огонь с применением тяжелой артиллерии и РСЗО.

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