Образ светлого будущего

«Договориться об образе будущего

– вот, что сейчас важно»

Александр Гордон, «Аргументы и факты», №27, 2016

Многие помнят, что важнейшей целью советского государства было построение так называемого «светлого будущего». Нынешние россияне тоже мечтают о некоем благополучном обществе, о чём-то светлом, что в реальной нашей жизни отсутствует. Правда черты такого общества прорисовываются очень туманно, во всяком случае, официальные источники цельной картины до сих пор населению не предложили, да и не похоже, что собираются это сделать.

Чего же так хотели советские власти вместе с народом и о чём мечтают нынешние россияне? Какой видится мечта?

Надо сказать, в своём представлении о светлом будущем наши соотечественники совсем не оригинальны. Мечта о рае на земле сопровождает человечество с тех самых времён, когда о рае было впервые поведано, а возможно и ещё раньше. Во всяком случае, в мифологии самых разных народов из совершенно разных уголков планеты говорится о некоем Золотом веке, в котором когда-то жили люди. И было там как в раю или в светлом будущем.

Воссоздать картину жизни в Золотом веке, наверное, будет сложно, но разобраться в том, чего же люди всё-таки хотят, даже не столетиями, а тысячелетиями, пожалуй, вполне реально.

В народных сказках многих европейских народов повествовалось о стране с молочными реками и кисельными берегами, получившей название «Страна Лентяев». Образ этой страны оказался столь притягательным, что породил стихотворный вариант, выполненный Гансом Саксом, и живописный – на полотне Питера Брейгеля.

Много позже А.Н.Толстой в «Приключениях Буратино» издевательски назвал подобные мечты «Страной Дураков».

Брейгель, как и А.Н.Толстой, явно не скрывал своего язвительного отношения к человеческой бездейственности и пустым мечтам о благоденствии.

Трудно представить, чтобы образованные священнослужители аналогичным образом рисовали прихожанам картину рая. Но в народном представлении (притом до сих пор!) рай мало отличается от Страны Лентяев. В нём люди якобы пребывают в постоянном наслаждении среди цветов, обилия еды, вина, любви и красивых женщин.

Образ прекрасного будущего пытались создать многочисленные писатели-утописты разных стран и эпох. С конца ХIХ века к ним присоединилась ещё более многочисленная армия писателей-фантастов. Благословенный рай земной теперь стали связывать с развитием науки и техники. «Потому-то оно и будущее, а не настоящее, что научно-технический прогресс не достиг нужного уровня, в этом всё дело», – внушалось обывателям.

В начале ХХ века в Европе выпустили серию открыток с картинами будущего. Человечеству обещались невероятные перспективы: личные самолёты как главный вид транспорта, дом-путешественник на рельсах, аэротакси, автоматическая парикмахерская и множество других чудес. Одежду, по представлениям авторов данных открыток, будут шить машины. На птицефермах инкубатор будет делать птенцов из яиц за считанные часы. И изобретут такой аппарат, который запихнёт детям все знания за раз.

Советское представление о светлом будущем не было исключением и продолжило магистральную традицию. Когда я учился в школе, ученики нередко расспрашивали учителей о том, каким будет это светлое будущее. И те принимались фантазировать в том же традиционно-инфантильном ключе. Дескать, работать люди не будут, всего у них будет вдосталь, никакого дискомфорта ни в чём и никогда.

Как видим, мечты человека, проходя сквозь столетия и тысячелетия, остаются величиной неизменной: отдыхать, наслаждаться, лежать и чтобы работу за тебя делал кто-то другой. Максимальный комфорт и удовольствия – вот магистральные желания человечества любой эпохи, любого государственно-политического строя. И монархисты, и коммунисты, и либералы в этом едины!

И это мечты не одних лишь недалёких обывателей. К ним приложили руки учёные, писатели, футурологи.

Создаётся впечатление, что смысл существования человека как вида и космического явления сводится исключительно к пребыванию в максимальном комфорте и наслаждении. Поэтому монахи, добровольно отказывающиеся от подобного образа жизни, очевидно, представляются умалишёнными. Вот только, если побеседовать с монахами и теми, кто таковыми их считает, скорее, убедишься в обратном.

Духовно полноценный человек со здоровой психикой не может стремиться к жизни в Стране Лентяев. А поскольку массы об этом страстно мечтают, вывод следует весьма неутешительный: мы живём в огромном сумасшедшем доме. И доказательств тому более чем достаточно.

Только сумасшедшие курят, когда на каждой пачке сигарет написано: «Курение убивает». Только сумасшедшие добровольно травят себя алкоголем и другими ядами. Только сумасшедшие обращаются к врачу лишь в случаях, когда уже совсем припёрло. Только сумасшедшие отравляют воду, которую пьют и воздух, которым дышат. Только сумасшедшие заполняют жизнь бессмысленными занятиями, оставляя главное на потом. Только сумасшедшие раскаиваются в своих грехах лишь, будучи на смертном одре. Только в сумасшедшем обществе проявляют трогательную заботу о преступниках и опустившихся людях, при полном равнодушии к законопослушным гражданам. Только в сумасшедшем обществе голосуют и выбирают в депутаты и правители хапуг и прохиндеев. Только сумасшедшие, наблюдая как мир, всё ускоряясь, катится в Тартарары, говорят: «Авось пронесёт! Где наша не пропадала!»

Страну Лентяев (или Дураков) в качестве образа светлого будущего могли придумать только умалишённые. Мир, построенный по принципу Страны Лентяев, невозможен с точки зрения законов природы. Ибо означает остановку в развитии, застой, болото, смерть.

Герберт Уэллс в знаменитом романе «Машина времени» в традиционном ключе изобразил изнеженных людей будущего – элоев, которые только тем и занимались, что проводили время в праздности и удовольствиях. Но писатель тут же предостерёг: такой рай не может существовать сам по себе. Беззаботную жизнь элоям обеспечивали подземные жители – морлоки, которые, однако же, при этом, ловили элоев и поедали!

Полагаю, что традиционное инфантильное представление о прекрасном будущем не только невозможно в реальности, но и не нужно, так как противоречит не одним лишь законам природы, но и самой человеческой природе. Даже личный опыт простых обывателей говорит о том, что безделье (где-нибудь на курорте) скоро приедается. Людей начинает тянуть домой к привычным занятиям.

Давно известно и подтверждено научными данными, что человек развивается, совершенствуется, становится опытнее и мудрее, только преодолевая преграды. Доказано, что и здоровье от этого становится крепче, и продолжительность жизни увеличивается. Поэтому благополучное будущее общество не может быть ни страной лентяев, ни страной элоев.

Хотелось бы обратить внимание праздных мечтателей на ещё одно важное обстоятельство. Мир, в котором мы живём, подчиняется строгим законам, в нём действуют причинно-следственные связи. Поэтому, просто так ничего не происходит. «…жизнь будет такой – и только такой! – какой мы сами её сделаем. Никто за нас не сделает, не поднесёт готовое», – пишет Михаил Веллер. Согласно выводов эзотериков, будущее это следствие прошлого. «Если сегодня совершён негармоничный поступок или допущена не гармоничная мысль, то, как следствие, в будущем мы и получаем разруху».

Для того, чтобы на землю или на Россию снизошло благополучное будущее, нужно очень хорошо поработать. А чтобы знать над чем работать, следует определиться с теми качествами, которые обязательно должны иметь место в желаемом обществе.

И в первую очередь необходимо признать ошибочность того направления, которое избрала наша цивилизация – максимально комфортные условия существования за счёт совершенствования техники. «Если так пойдёт и дальше, – сказал американский архитектор Фрэнк Райт, – у человека атрофируются все конечности за исключением пальца для нажатия кнопок».

Фантасты ХХ века исписали тонны бумаги, смакуя всевозможные технические чудеса будущего. Но многие из них человеку вовсе не нужны. Комфортные условия хороши до известных пределов. А дальше начитаются проблемы: лишний вес, ослабление иммунитета, болезни, физическая, психическая, интеллектуальная и генетическая деградация. Весь этот букет проблем мы имеем уже сейчас. Дальше будет только хуже.

«Человек становится сам роботом технократического мира, – пишет Владимир Мегре.– У него постоянно не хватает времени задуматься над сущностью бытия, выслушать другого, и над собственной судьбой ему некогда задуматься. Он словно запрограммированный робот».

Если мы хотим построить благополучное общество, то не технику нужно развивать в первую очередь, а человека. Ибо общество определяют люди, их качество, а вовсе не качество техники. Последняя в данном случае вторична – если люди будут высокоразвитыми, то они никак не допустят отсталой техники. «Истинный показатель цивилизации – не уровень богатства и образования, не величина городов, не обилие урожая, а облик человека, воспитываемого страной», – писал Р. У. Эмерсон.

Теперь остаётся перечислить те качества, которым непременно должно отвечать благополучное общество. Разумеется, касаются они только людей, а не техники, экономики, природных богатств, обширной территории и прочих национальных «достоинств».

Все члены общество – от главы государства до дворника и грузчика – честные, порядочные, справедливые и ответственные люди. Место в социальной иерархии люди занимают исключительно в соответствии со своими достоинствами: честностью, трудолюбием, профессионализмом, широтой взглядов, креативностью, социальной активностью. Первое лицо страны – лучший из лучших, далее вниз – по такому же принципу. У людей благополучного общества должна быть твёрдая система нравственных координат. У них не может быть проблем с определением, что хорошо, что плохо, что правильно, что нет. Как не может быть проблем с тем, чему учить своих детей. Человек благополучного общества определяет ценность своей жизни не нажитым состоянием и количеством литров выпитых элитных вин, а своим личным вкладом в общество. В благополучном обществе не будут годами искать некую объединительную идею. В нём не будет бесконечных вопросов «Что делать?» и «Кто виноват?», как и других «проклятых» вопросов. Социальным язвам, в которых задыхается современная Россия, в благополучном обществе не может быть места. Люди благополучного общества живут в гармонии со всем окружающим. Им никогда не придёт в голову сломать дерево, выбросить кошку или собаку, как не придёт идея порыбачить, а тем более поохотиться. Люди благополучного общества берут у природы только взаймы, а не безвозмездно. И вовремя возвращают. В благополучном обществе невозможны вредные продукты питания, отравление окружающей среды и прочие подобные «блага» цивилизации. Люди благополучного общества бережно относятся ко всему, что их окружает. Они никогда не выбросят батарейки в общий мусорный контейнер, не приклеят объявление на столб, не станут зазря лить воду из крана и вхолостую тратить электроэнергию. Людям благополучного общества не знакома праздность. Они не представляют, как можно убивать время и неделями отмечать событие. Лёжа на смертном одре, люди благополучного общества будут в очень малой степени испытывать угрызения совести. Не от того, что они такие бессовестные, а потому, что им не в чем себя упрекнуть.

12. В общении между собой люди благополучного общества дружественны, терпимы, участливы, склонны выслушать, понять и, если надо, уступить.

По словам философа Дамира Валеева, в таком обществе «личность возвышается до восприятия общего блага как личного».

В приведённом перечне вместо словосочетания «общество будущего», «светлое будущее» я использовал «благополучное общество», по той причине, что оно вполне может быть настоящим. Ведь в данном списке нет никаких сверхестественных условий, нет ничего такого, что требовало бы неведомого, запредельного научного прорыва. Сделать людей людьми – вот и вся формула благополучного общества.

По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом.

«А где же та райская жизнь, о которой мы мечтаем? – воскликнут некоторые читатели. – Почему автор ничего об этом не написал? Мы совсем другое ожидали, прочитав заголовок. Выходит, автор обманул наши ожидания!».

Думаю, однако, когда все вышеперечисленные условия будут выполнены, наша жизнь преобразится до неузнаваемости. А как в деталях она будет выглядеть, узнаем, когда выполним данные условия.

2016 г.

По материалам: http://publizist.ru/blogs/110796/21315/-