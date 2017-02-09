Обращение к депутатам Верховной Рады от Юго-Востока — Олег Царев

Депутат последней легитимной Верховной Рады Украины Олег Царев выступил с открытым обращением к своим бывшим коллегам.

Сегодня Парубий в нарушение регламента Верховной Рады и Конституции Украины отключал микрофон депутатам, выступающим на русском языке.

Большинство городского населения Украины говорит на русском языке. Суржик, на котором говорит сельское население Юго-Востока Украины, ближе к русскому, чем к украинскому. Сегодня спикер Верховной Рады вычеркнул половину населения Украины. Для него они не люди, не граждане. Депутатов, которые представляют их интересы, лишили права голоса.

Я изначально понимал, что люди, пришедшие в результате вооружённого переворота — враги. Враги Украины, враги народу Украины. И что с ними не договоришься. Что вопрос стоит так — либо они, либо Украина.

Тем не менее многие мои однопартийцы считали, что с ними можно договориться. Что со временем все войдёт в нормальное русло. Не вошло. Чем дальше, тем будет хуже. Некоторых из тех, кто так считал, уже нет в живых. Некоторые были вынуждены покинуть Украину. С болью наблюдаю за тем, как многие из вас голосуют и поддерживают в Верховной Раде кровавую украинскую власть.

Значительная часть моих бывших однопартийцев говорит только на русском. Сегодня они превратились в немых депутатов.

Я призываю всех депутатов, всех желающих добра стране, желающих остановить разделение страны, желающих сохранить Украину хотя бы в тех границах, в которых она существует — остановите беспредел Парубия! Обращаюсь ко всем тем, кто может говорить на украинском или не может. Объединитесь. Поддержите друг друга. Выступайте в Верховной Раде только на русском.

Коллеги! Мне нестерпима сама мысль о том, что некоторые из вас поддадутся давлению и станут унижено коверкать свой родной язык и язык своих избирателей. Нестерпима мысль о том, что некоторые из вас превратятся в немой скот, услужливо продолжая голосовать и поддерживать тех, кто разделил страну, обокрал ее, и теперь лишил вас и ваших избирателей права голоса.

Читайте также: Трамп послал Порошенко три месседжа