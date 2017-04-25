Обращение Алексея Журавко к жителям Херсонской области

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко в эфире программы «На самом деле» агентства News Front обратился к жителям Херсонской области с просьбой явится на суд Эдуарда Коваленко, который состоится 26 апреля в 15:00.

«Дорогие и уважаемые херсонцы, я обращаюсь к жителям Геническа. Завтра в 15:00 состоится суд над Эдуардом Коваленко. Сегодняшняя кровавая власть его хочет осудить за правду, за то, что он призывал всех к миру, дружбе с Россией. Придите к суду и поддержите Эдуарда Коваленко в трудную минуту», — сказал Алексея Журавко.

Метки по теме: Алексей Журавко; Война на Донбассе; жители Геническа; фашизм на Украине; Херсонская область; Эдуард Коваленко

По материалам: https://news-front.info/2017/04/25/obrashhenie-alekseya-zhuravko-k-zhitelyam-hersonskoj-oblasti/