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Обострение в Донбассе сводит на нет усилия «нормандской четверки», — Лавров

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Обострение в Донбассе сводит на нет усилия «нормандской четверки», — Лавров | Русская весна

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эйро заявил, что резкое обострение в Донбассе может свести на нет усилия лидеров «нормандской четверки», говорится в комментарии МИФ РФ по итогам разговора.

«Другой темой беседы министров стало резкое обострение ситуации в Донбассе, спровоцированное, как следует в том числе из докладов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, украинскими военными. Недопустимо, подчеркнул Лавров, потакать попыткам киевского руководства вновь прибегнуть к заранее обреченным на провал военным авантюрам, а заодно на свой лад переиначить минский „Комплекс мер”, остающийся, несмотря ни на что, единственным выходом из кризиса», — говорится в сообщении.

«Это может свести на нет двухлетние усилия глав государств „нормандской четверки”. Министры договорились продолжить усилия по возвращению ситуации в русло соблюдения договоренностей о прекращении огня и скорейшего согласования „дорожной карты” по всестороннему выполнению Минских соглашений», — подчеркнули в министерстве.

Лавров и Эйро также обсудили график предстоящих двусторонних контактов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По материалам: http://rusvesna.su/news/1486162604

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