Обострение ситуации в Донбассе проплатил Запад, — сенатор

Обострение военного конфликта в Донбассе спровоцировано по инициативе президента Украины Петра Порошенко, таким образом он вынужден отрабатывать полученные от иностранных государств деньги, заявила в четверг сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Байден (вице-президент США — ред.) и иже с ним проплатили Порошено, поэтому Порошено устроил провокацию в Донбассе. Ему сказали, что деньги нужно отрабатывать, необходимо сегодня создать очаг напряжения в Европе, который отвлечет внимание от тех проблем, которые сегодня есть в Европе.

Тем самым он оказывает услугу Меркель (канцлер Германии — ред.), у госпожи Меркель пахнет выборами», — сказала Ковитиди в эфире радио «Спутник в Крыму».

По ее словам, вторая причина, по которой Порошенко вынужден был пойти на обострение ситуации в Донбассе, — экономический коллапс в собственной стране и приход к власти в США нового президента Дональда Трампа.

«Порошенко хочет заработать денег, они ему необходимы. А как он может их заработать, если они всей Украиной устраивали государственный молебен для того, чтобы поддержать госпожу Клинтон?

И Трамп об этом знает. Он умеет считать деньги, и в проект „Украина“, который не просто дорогостоящий, он — убыточный, вкладывать деньги не хочет», — заявила сенатор.

По ее мнению, Порошенко, чтобы удержать власть в стране, готов пожертвовать народом Украины. Она заявила, что Порошенко пытается закрыть рот своей оппозиции, отвлекая внимание от проблем в стране, эскалацией конфликта в Донбассе.

Ковитиди считает, что украинскому президенту рано или поздно придется спасаться бегством из страны.

«Судьба его (Порошенко — ред.) решена. Он понимает, что ему придется бежать с Украины. Вопрос в том, успеет ли они это сделать?» — заявила Ковитиди.

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