Обама был слишком мягок в вопросе Крыма, — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама был чересчур мягок по отношению к России в вопросе о присоединении Крыма.

«Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?» — написал он в Twitter.

Как ранее сообщала «Русская Весна», пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает от России возврата Крыма Украине и активного участия в деэскалации в Донбассе.

«Он продолжает поднимать вопрос, связанный с Крымом, захват которого допустила предыдущая администрация», — отметил Спайсер.

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